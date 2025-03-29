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الرياضة

جري «حصن الذيد» يستهدف 250 مشاركاً

جري «حصن الذيد» يستهدف 250 مشاركاً
30 مارس 2025 02:31

الشارقة (الاتحاد)

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ينظم مجلس الشارقة الرياضي، الأحد المقبل، فعالية «جري حصن الذيد» بالتعاون مع عدد من الجهات الراعية والداعمة، ضمن سلسلة فعاليات الرياضة المجتمعية للعام الحالي، وتستهدف الفعالية مشاركة ما لا يقل عن 250 من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية تعزيزاً لأهمية ممارسة الرياضة وضمن خطط الترويج السياحي لمدن الإمارة بإقامة مختلف الأحداث الرياضية في مختلف المدن.
وتشتمل مسافات السباق على 12 كلم وينطلق في الساعة 6:30 صباحاً ويعقبه بعشر دقائق انطلاق سباق 6 كلم فيما ينطلق سباق 3 كلم الساعة 6:45 على أن يتم تتويج الفائزين بعدها في مختلف المسافات بالمراكز الأولى والميداليات التي تم تصميمها من خلال تجسيد حصن الذيد التاريخي على رمال الذيد الذهبية مع إضافة اسم السباق باللغتين العربية والإنجليزية.

مجلس الشارقة الرياضي
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