«العنابي».. الأرقام المتطابقة بـ«الفوز العاشر»

مراد المصري (أبوظبي)

كسب الوحدة جرعة ثقة إضافية في مساعيه لإنهاء الموسم بأفضل أسلوب ممكن في دوري أدنوك للمحترفين، عقب تفوقه على كلباء 1-0، في مواجهة خرج منها بأرقام متطابقة بعد خوضه نفس العدد من المباريات في الموسم الماضي.

وبعد لعبه 18 مباراة في الموسم الماضي حقق 34 نقطة بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات ومثلها خسارات، وفي هذا الموسم بعد نفس العدد من المباريات فإنه حقق نفس الأرقام بالتحديد.

وبالمجمل العام، فإن الوحدة الذي حقق الفوز الرابع على التوالي نجح من الاقتراب من الشارقة الوصيف بعدما قلص الفارق بينهما إلى سبع نقاط، كما خرج بشباك نظيفة للمرة الثانية في آخر مباراتين.

ونجح أحمد نور الله، صاحب الهدف، في تسجيل هدفه الثالث هذا الموسم في الدوري، واللافت أنه سجل هدفين في آخر أربع مباريات، مع مواصلته تعزيز حضوره في وسط الميدان من جديد.

من جانبه، واصل كلباء التراجع على ملعبه الذي كان أحد مصادر قوته في بداية الموسم، بعدما تعرض للخسارة الثالثة في عام 2025، أمام جماهيره، ولعل الحالة التي أصبحت تشكل معضلة هي غياب الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي، في الدوري، فيما سجل الفريق هدفاً يتيماً في آخر أربع مباريات، ليحصد نقطة واحدة فقط من أصل 12 متاحة.

وأكد داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، أن فريقه يركز على أخذ الأمور مباراة تلو الأخرى، وقال: «نقوم بأقصى طاقتنا في كل تدريب ومباراة من أجل تحقيق أهدافنا، وتحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي أمر مهم للغاية، ويزيد الثقة لدى اللاعبين ويرفع من روح الفريق، ويجب أن نواصل على نفس المنوال، ونسعى للقتال من أجل إنهاء الموسم في المركز الثاني».

من جانبه، أوضح فوك رازوفيتش، مدرب كلباء، أن فريقه أتيحت له الفرص للتسجيل، إلا أنه لم يستغلها، وقال: «واجهنا فريقاً متوازناً يمتلك لاعبين جيدين، وراضٍ عن أداء اللاعبين رغم الظروف التي مررنا بها جراء الإصابات والمرض، والبطاقة الحمراء في الشوط الثاني أثرت علينا، ويجب علينا تحضير الفريق بأفضل طريقة للمباراة المقبلة».