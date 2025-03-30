أتلتيكو يهنئ لاعبه.. جريزمان يتفوق على ميسي في «الليجا»

علي معالي (أبوظبي)

تربع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على قمة لاعبي الدوري الإسباني، كأكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في «الليجا» بـ521 مباراة، متفوقاً على الارجنتيني ليونيل ميسي، حيث جاءت المباراة الأخيرة لأتلتيكو مدريد أمام إسبانيول في الجولة الـ29 لتجعل جريزمان متفوقاً على ميسي بفارق مباراة واحدة، بعد أن خاض ميسي مع برشلونة 520 مباراة قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي، واللعب بصفوف باريس سان جيرمان.

وحرص النادي الإسباني من خلال موقعه الرسمي على تهنئة جريزمان ونشْر أرقام مهمة عن مسيرة اللاعب الفرنسي بصفوف أتلتيكو قائلاً: «شارك لاعبنا مباراته الأولى بـ(الليجا) في 29 أغسطس 2010 مع ريال سوسيداد ضد فياريال، ووصل أنطوان إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014، ولعب مباراته الأولى كلاعب أحمر وأبيض ضد رايو فاليكانو في 25 أغسطس من نفس العام».

وقال النادي أيضاً: «في 1 نوفمبر 2014، ظهر للمرة الأولى كهداف باللونين الأحمر والأبيض في البطولة المنتظمة بثنائية ضد قرطبة، وفي 21 ديسمبر سجل أول (هاتريك) له بقميص أتلتيكو في الفوز 4-1 على أتلتيك كلوب في سان ماميس، وإجمالاً سجل أنطوان جريزمان 197 هدفاً باللونين الأحمر والأبيض، 136 منها في مسابقة الدوري».

وختم أتلتيكو مدريد رسالته على موقعه للاعب الفرنسي قائلاً: «مبروك جريزمان».

وسبق لـ«ميسي» أن تربع على هذا الرقم بعد مسيرة طويلة من 2004 و2021، حيث كانت أول مباراة له في الدوري أمام إسبانيول شهر أكتوبر 2004، وآخرها أمام سيلتا فيجو في مايو2021، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في الدوري الإسباني، وأيضاً أكثر من مثل برشلونة في «الليجا»، متفوقاً على تشافي هيرنانديز بـ15 مباراة.

ومن المنتظر أن يعزز اللاعب الفرنسي صدارته هذه بعد أن جدد عقده مع أتلتيكو لموسم آخر، وهو ما سيجعل اللحاق برقمه أمراً صعباً على أي لاعب أجنبي آخر في المستقبل.