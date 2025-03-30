الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتلتيكو يهنئ لاعبه.. جريزمان يتفوق على ميسي في «الليجا»

أتلتيكو يهنئ لاعبه.. جريزمان يتفوق على ميسي في «الليجا»
30 مارس 2025 12:30

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يسقط في برشلونة!
ديوكوفيتش يدخل التاريخ أمام ميسي

تربع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على قمة لاعبي الدوري الإسباني، كأكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في «الليجا» بـ521 مباراة، متفوقاً على الارجنتيني ليونيل ميسي، حيث جاءت المباراة الأخيرة لأتلتيكو مدريد أمام إسبانيول في الجولة الـ29 لتجعل جريزمان متفوقاً على ميسي بفارق مباراة واحدة، بعد أن خاض ميسي مع برشلونة 520 مباراة قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي، واللعب بصفوف باريس سان جيرمان.
وحرص النادي الإسباني من خلال موقعه الرسمي على تهنئة جريزمان ونشْر أرقام مهمة عن مسيرة اللاعب الفرنسي بصفوف أتلتيكو قائلاً: «شارك لاعبنا مباراته الأولى بـ(الليجا) في 29 أغسطس 2010 مع ريال سوسيداد ضد فياريال، ووصل أنطوان إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014، ولعب مباراته الأولى كلاعب أحمر وأبيض ضد رايو فاليكانو في 25 أغسطس من نفس العام».
وقال النادي أيضاً: «في 1 نوفمبر 2014، ظهر للمرة الأولى كهداف باللونين الأحمر والأبيض في البطولة المنتظمة بثنائية ضد قرطبة، وفي 21 ديسمبر سجل أول (هاتريك) له بقميص أتلتيكو في الفوز 4-1 على أتلتيك كلوب في سان ماميس، وإجمالاً سجل أنطوان جريزمان 197 هدفاً باللونين الأحمر والأبيض، 136 منها في مسابقة الدوري».
وختم أتلتيكو مدريد رسالته على موقعه للاعب الفرنسي قائلاً: «مبروك جريزمان».
وسبق لـ«ميسي» أن تربع على هذا الرقم بعد مسيرة طويلة من 2004 و2021، حيث كانت أول مباراة له في الدوري أمام إسبانيول شهر أكتوبر 2004، وآخرها أمام سيلتا فيجو في مايو2021، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في الدوري الإسباني، وأيضاً أكثر من مثل برشلونة في «الليجا»، متفوقاً على تشافي هيرنانديز بـ15 مباراة.
ومن المنتظر أن يعزز اللاعب الفرنسي صدارته هذه بعد أن جدد عقده مع أتلتيكو لموسم آخر، وهو ما سيجعل اللحاق برقمه أمراً صعباً على أي لاعب أجنبي آخر في المستقبل.

أتلتيكو مدريد
أنطوان جريزمان
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بالتشكيل الحكومي الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بالتشكيل الحكومي الجديد
اليوم 14:24
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
اليوم 14:21
طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر
اليوم 14:15
لايبزج يُقيل مدربه ماركو روزه
الرياضة
لايبزج يُقيل مدربه ماركو روزه
اليوم 14:09
«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»
الرياضة
«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©