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الرياضة

«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»

«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»
30 مارس 2025 14:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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اختار الاتحاد الآسيوي هدف لاعب منتخب الإمارات سلطان عادل، في مرمى كوريا الشمالية (2-1)، للمنافسة في تصويت «أفضل الأهداف» في الجولتين السابعة والثامنة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي شهدت تسجيل 48 هدفاً.
وقاد هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع «الأبيض» إلى انتصار صعب على كوريا الشمالية (2-1)، ليرفع المنتخب رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى، بفارق 7 نقاط عن إيران المتصدرة وأول المتأهلين عن المجموعة، و4 نقاط عن أوزبكستان الوصيف.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدَّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.
وذكر التقرير أن النجم الصاعد سلطان عادل (20 عاماً) نجح في تسجيل الهدف برأسية «شجاعة» أمام كوريا الشمالية، ليمنح بلاده الفوز في السعودية بعد عودته من إصابة طويلة، ويعد هذا الفوز الرابع للأبيض من أصل 8 مباريات في الدور الثالث للتصفيات.
وضمت قائمة المتنافسين على «أفضل هدف» في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، إلى جانب سلطان عادل (الإمارات)، كلًّا من: دايشي كامادا (اليابان) أمام البحرين، وهوانج هي تشان (كوريا الجنوبية) أمام عُمان، وأحمد الراوي (قطر) أمام كوريا الشمالية، وأولي رومينيج (إندونيسيا) أمام البحرين، وميشينكو (قيرغيزستان) في مرمى قطر، وعصام الصبحي (عُمان) في مرمى الكويت، ومهدي تاريمي (إيران) في مواجهة أوزبكستان، وفايزوللايف (أوزبكستان) أمام إيران، وعميد محاجنة (فلسطين) أمام العراق.
ويستمر التصويت لاختيار الهدف الأفضل حتى الواحدة من ظهر الثلاثاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الإنترنت.

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