الاستحواذ 71 % لا يكفي العين أمام «الحصن»!

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق دبا الحصن فوزاً مثيراً وتاريخياً على حساب العين بنتيجة 3-2 في دوري المحترفين، في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم، رغم التفوق الواضح للعين في معظم الإحصائيات.

وسيطرت حالة من الاستياء على جماهير «الأمة العيناوية» بعد السقوط والهزيمة التاريخية أمام فريق دبا الحصن، والتي لم تكن الأولى أمام فريق صاعد من دوري الدرجة الأولى، حيث سبق وأن خسر العين في موسم 2018-2019 أمام بني ياس.

وإجمالاً، سيطر العين على مجريات اللعب، ولكن عابه سوء مستوى الدفاع وغياب التمركز الصحيح، كما استحوذ العين على الكرة بنسبة 71% مقابل 29% فقط لدبا الحصن، ونفذ 514 تمريرة مقابل 216 للفريق الفائز، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى، ليعاقبه دبا الحصن بحسم المباراة بذكاء تكتيكي وفاعلية هجومية عالية.

وسدد العين 19 كرة، منها 9 بين القائمين والعارضة، لكنه لم يسجل سوى هدفين فقط بنسبة تحويل 11%، في المقابل، استغل دبا الحصن فرصه القليلة بكفاءة استثنائية، فسجل 3 أهداف من 5 تسديدات على المرمى بنسبة تحويل 60%.

واعتمد الفريق على المرتدات، حيث كان استحواذه في الشوط الأول 27.9% فقط، لكنه أنهى هذا الشوط متقدماً بهدفين لهدف بفضل تألق بيير كوندي وجواو فيتور.

حاول العين العودة في الشوط الثاني، فسجل سفيان رحيمي ثم لابا كودجو هدف التعادل في الدقيقة 82، إلا أن بيير كوندي عاد ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 87.

ورغم الضغط الهجومي للعين، وقف حارس دبا الحصن سهيل عبدالله سداً منيعاً بتصديه لـ7 كرات محققة، مقابل تصديين فقط لحارس العين خالد عيسى، كما لعب الدفاع دوراً حاسماً، حيث قام الفريق بـ23 إبعاداً للكرة، بينما سجل العين نسبة نجاح منخفضة في الكرات العرضية رغم تنفيذ 30 كرة عرضية مقابل 4 فقط لدبا الحصن.

وبعد التبديلات، ركز دبا الحصن هجماته بنسبة 61% على الجهة اليسرى، مستفيداً من سرعات لاعبيه في المرتدات، بينما اعتمد العين على الجهة اليمنى بنسبة 40%.

ورغم استحواذ العين الكبير، كان التنفيذ لصالح دبا الحصن، حيث بلغت دقة تمريراته في الثلث الهجومي 50.85% مقابل 79.69% للعين، لكنه عوّض ذلك بالفاعلية أمام المرمى، وقدم بيير كوندي مباراة رائعة بتسجيله هدفين وصناعته لهدف آخر، فيما تألق مدانا كاساما باستعادة 6 كرات وسدد مرتين.

في المقابل، ورغم تسجيل سفيان رحيمي ولابا كودجو، فإن الفريق افتقد الحسم، حيث بلغت نسبة تحويل تسديداته إلى أهداف 11% فقط مقارنة بـ38% لدبا الحصن.