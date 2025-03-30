لايبزج يُقيل مدربه ماركو روزه

ميونيخ (أ ف ب)

أقال لايبزج، سادس الدوري الألماني لكرة القدم، مدربه ماركو روزه، عقب خسارته على أرض بروسيا مونشنجلادباخ 0-1 ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.

قال المدير الرياضي للنادي مارسيل شايفر في بيان: «لقد آمنّا بماركو وفريقه لفترة طويلة، وبذلنا قصارى جهدنا حتى النهاية لقلب الأمور رأساً على عقب، مع ذلك، في ظل الوضع الراهن وقلّة النتائج، نحن على قناعة راسخة بأننا بحاجة إلى دفعة معنوية جديدة في المباريات المتبقية لتحقيق أهدافنا هذا الموسم».

وأكد نادي شمال ألمانيا أنه سيتم الإعلان عن هوية المدرب الذي سيخلف روزه (48 عاماً) على مقاعد المدربين «قريباً».

وتأتي إقالة روزه، المولود في لايبزج، قبل ثلاثة أيام من المواجهة المنتظرة لفريقه السابق أمام شتوتجارت في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية التي يحمل لقبها مرتين (2022 و2023).

وكان روزه تولى تدريب لايبزج في سبتمبر 2022 بدلاً من الإيطالي- الألماني دومينيكو تيديسكو، ووقّع معه عقداً حتى يونيو 2026، وقاده لإحراز لقب الكأس في مايو 2023 ثم الكأس السوبر الألمانية على حساب بايرن ميونيخ في أغسطس من العام ذاته، وسبق له الإشراف على كل من ريد بول سالزبورج النمسوي ومونشنجلادباخ وبروسيا دورتموند.

وتراجع لايبزج إلى المركز السادس بعد خسارته أمام مونشنجلادباخ، وهي السادسة توالياً له خارج معقله، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة، وتتعقد حساباته بشأن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قبل 7 جولات من النهاية.

صعد لايبزج إلى دوري الأضواء في موسم 2016-2017 بعد أقل من عقد من استحواذ ريد بول على ملكيته في عام 2009، ولم يغب عن المراكز الأربعة الأولى، ودوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة في موسم 2018-2019، علماً بأنه كان بلغ نصف نهائي المسابقة القارية الأم عام 2020.