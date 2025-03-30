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الرياضة

«ديربي إسباني» يبحث عن «نتيجة ضائعة» منذ 116 عاماً!

«ديربي إسباني» يبحث عن «نتيجة ضائعة» منذ 116 عاماً!
30 مارس 2025 15:00

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي ريال بيتيس وإشبيلية، الليلة، في لقاء «إل جران ديربي» أو ديربي مدينة إشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو الذي يعتبر أحد أكثر مواجهات «الديربي» حماساً وشغفاً حول العالم.
وعلى الرغم من أن المباراة الرسمية الأولى بين الفريقين تعود إلى عام 1915، وحقق فيها ريال بيتيس الفوز بهدف دون مقابل ليحصل على كأس وطاف بها أرجاء المدينة، إلا أن هذا «الديربي» لديه لغز خاص به، حيث يعود اللقاء الأول بين الفريقين على الإطلاق إلى عام 1909، لكن نتيجة ذلك اللقاء ما زالت ضائعة منذ 116 عاماً، لتتحول إلى لغز لم يتمكن أحد من إثباته لحد الآن.
كما أن المؤرخين ما زالوا يتجادلون لقرن من الزمان حول ما حدث عندما التقى الفريقان في عام 1918، المعروف أن إشبيلية فاز بالمباراة بنتيجة 22-0، ويُعتقد أن ريال بيتيس أرسل فريقاً من الشباب لتمثيله احتجاجاً على قرار منع اثنين من لاعبيه النجوم من المشاركة لأنهما كانا لا يزالان يؤديان الخدمة العسكرية.
ويعتبر فريقا العاصمة الأندلسية، اثنين من تسعة أندية فقط حققت لقب «الليجا»، حيث فاز ريال بيتيس بأول لقب للمدينة في موسم 1934-1935 تحت قيادة المدرب الأيرلندي باتريك أوكونيل، ثم تبعه إشبيلية بعد عقد من الزمن، عندما تفوق على برشلونة بفارق نقطة واحدة في الموسم 15 من تاريخ «الليجا».

الدوري الإسباني
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ريال بيتيس
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