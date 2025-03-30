ليفربول يخطط لشراء نادي ملقا الإسباني

معتز الشامي (أبوظبي)

ذكرت تقارير صحفية أن مجموعة فينواي سبورتس (FSG)، مالكة نادي ليفربول الإنجليزي، تتطلع إلى إبرام صفقة لشراء نادي ملقا الإسباني من الدرجة الثانية، وبعد أن كان فريق ملقا منافساً في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، عانى الفريق من تراجع كبير على مدار العقد الماضي، وفي الموسم الماضي لعب في دوري الدرجة الثالثة الإقليمي في البلاد.

وبحسب موقع The Athletic، فإن مجموعة فينواي الرياضية تستهدف الاستحواذ على النادي الإسباني، حيث تتطلع إلى إعادة النادي إلى المستويات العليا من كرة القدم الأوروبية، وتحرص مجموعة فينواي الرياضية، التي يرأسها جون هنري، على تطوير نموذج متعدد الأندية، على غرار مجموعة سيتي، وأرسلت وفداً إلى مرافق ملقا في فبراير لتقييم عملية شراء محتملة.

وينصب تركيز مالكي «الريدز» على حصة المساهم الأكبر الشيخ عبدالله آل ثاني، حيث يمتلك رجل الأعمال القطري 51% من أسهم نادي ملقا، في حين تمتلك مجموعة الفنادق والعقارات الإسبانية «بلو باي» 49% الأخرى.

ويتماشى هذا التطور مع نية مجموعة فينواي الرياضية لتنويع محفظة أنديتها، ويأتي بعد عام تقريباً من إبداء اهتمامها بالاستحواذ على نادي بوردو العملاق المتعثر، حيث هبط بطل الدوري الفرنسي 6 مرات إلى الدرجة الرابعة الفرنسية بسبب مشاكل مالية كارثية وإفلاس، وانسحبت مجموعة فينواي الرياضية لاحقاً من محادثات شراء النادي.

وصعد ملقا، الذي لم يصعد إلى الدوري الإسباني منذ هبوطه في 2018، إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي لكنه لا يزال بعيداً كل البعد عن مستواه السابق، حيث يحتل حالياً المركز الخامس عشر في الدوري بين منطقة الهبوط وأماكن التصفيات.

ولا تعد المجموعة الطرف الوحيد المهتم بملقا، حيث كشفت مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة لنادي باريس سان جيرمان، لصحيفة «ذا أتلتيك» في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها مهتمة أيضاً بالفريق، ولا يقتصر اهتمام مجموعة فينواي الرياضية بكرة القدم الإسبانية على ملقا، ويبدو أنها تستكشف خيارات متعددة. فقد أجرت المجموعة دراسات استقصائية وزيارات ميدانية لعدد من الأندية الإسبانية خلال العام الماضي، بما في ذلك ليفانتي، وإلتشي، وإسبانيول، وخيتافي، وريال بلد الوليد.

وإلى جانب ليفربول، تمتلك مجموعة فينواي الرياضية حصصاً في مجموعة متنوعة من الرياضات الأميركية الأساسية، كما تمتلك أيضاً فريق بوسطن ريد سوكس من دوري البيسبول الرئيسي، وفريق بيتسبرج بينجوينز من دوري الهوكي الوطني، وفريق RFK Racing التابع لسباقات ناسكار، وفريق بوسطن كومون للجولف التابع لشركة TGL.