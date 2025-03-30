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الرياضة

ممفيس يُعيد «بريق كورينثيانز» البرازيلي بـ 760 ألف يورو

ممفيس يُعيد «بريق كورينثيانز» البرازيلي بـ 760 ألف يورو
30 مارس 2025 18:00

علي معالي (أبوظبي)

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أذهل الهولندي ممفيس ديباي عالم كرة القدم في الخريف الماضي، عندما اختار البرازيل لرحلة احترافية جديدة في مسيرته، رافضاً البقاء في أوروبا، حيث كان مطلوباً في أندية كبيرة ومنها ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، لكنه اختار بلاد «السامبا» وتحديداً فريق «كورينثيانز» الغائب عن منصات التتويج، ومروره بحالة جفاف عن الألقاب دامت 6 سنوات.
انتهى هذا الجفاف عندما توج مع المدرب البرازيلي رامون دياز، والذي سبق له أن تولى تدريب نادي النصر الإماراتي، حيث فاز مع فريق كورينثيانز بلقب بطولة الباوليستا 2025.
وتعتبر بطولة الدوري البرازيلي «باوليستا» للمحترفين هي أقدم بطولة دوري في البرازيل، وعادة تقام في مدينة ساوباولو البرازيلية في الفترة ما بين شهري يناير إلى أبريل من كل عام، بمنافسة 16 فريق في البرازيل، وتم إنشاء هذه البطولة في عام 1902، وبدأت للمحترفين في عام 1933.
وكانت المباراة النهائية في هذه البطولة العريقة بالملاعب البرازيلية بين كورينثيانز وبالميراس، انتهت الذهاب بفوز كورينثيانز، بهدف من تمريرة ذهبية لممفيس سجل منها يوري ألبرتو هدف اللقاء، وفي الإياب انتهت بالتعادل السلبي، ليتوج فريق «ألفينجرو» بلقب أول كأس في آخر 6 سنوات.
وبعد الانتصار في هذه المسابقة، حصل البطل على مبلغ كمالي قدره (810 آلاف يورو)، حصل منها ممفيس بحسب معلومات واردة من الصحافة الهولندية على (760 ألف يورو)، ويبدو أن هذا هو السبب الرئيسي في موافقة ممفيس (31 عاماً)، على اللعب في البرازيلي، وذلك بحسب اتفاق الطرفين بأن يحصل ممفيس على نسبة 95% من التتويج بأي لقب يفوز به الفريق.
وكان ممفيس ديباي قد وصل إلى الرقم (100) مع منتخب بلاده هولندا مؤخراً في مباراتي إسبانيا، ليصبح ممفيس ضمن اللاعبين العشرة الأوائل في تاريخ هولندا بعد كل من ويسلي شنايدر (134)، إدوين فان دير سار (130)، فرانك دي بور (112)، رافائيل فان دير فارت (109)، دالي بليند (108)، جيوفاني فان برونكهورست (106)، ديرك كويت (104)، روبن فان بيرسي (102) وفيليب كوكو (100).

كورينثيانز البرازيلي
ممفيس ديباي
نيوكاسل
الدوري البرازيلي
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