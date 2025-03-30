«الخوف» يمنح برشلونة 300 ألف يورو!

مراد المصري (أبوظبي)

يحصل برشلونة على مبلغ 300 ألف يورو، مع قيام نادي جيرونا بتفعيل بند الخوف لإشراك اللاعب أرويول روميو، في اللقاء بين الفريقين الليلة ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان روميو قد انتقل إلى جيرونا الصيف الماضي على سبيل الإعارة، مع بند يمنعه من اللعب أمام برشلونة، إلا أن النادي قرر كسر هذا الشرط مقابل المبلغ المحدد.

وبهذا القرار، سيكون اللاعب متاحاً للمدرب ميتشل خلال ديربي كتالونيا، وقد تم ضمه رسمياً لقائمة الفريق، مع احتمالية مشاركته في التشكيلة الأساسية، نظراً لدوره المحوري في خط الوسط.