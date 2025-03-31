دوري أدنوك للمحترفين.. «أرقام مثيرة» في 19 جولة

معتز الشامي (أبوظبي)

اختتمت مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت نتائج مثيرة، ومفاجآت غير متوقعة أبرزها خسارة العين أمام دبا الحصن، الذي تطور مع مدرب الوطني حسن العبدولي، بينما تراجع العين فنياً، ومازالت بصمة المدرب إيفيتش غائبة.

ويرصد التقرير التالي أبرز أرقام أنديتنا طوال مسيرة 19 جولة مضت من دوري أدنوك للمحترفين.

واصل البطائح تصدر أكثر الفرق خسارة للنقاط رغم تقدمه في المباريات، وذلك بعد مرور الجولة 19، وفقد البطائح 14 نقطة، يليه كلباء بـ 12 نقطة، ثم دبا الحصن بـ 11 نقطة، على الجانب الآخر، كان شباب الأهلي الأكثر ثباتاً، حيث فقد نقطتين فقط بعد التقدم في 16 مباراة.

وواصل كودجو لابا مهاجم العين هيمنته على صدارة الهدافين برصيد 17 هدفاً، بعد عودته من الإصابة وتسجيل هدفا في مرمى دبا الحصن، متفوقاً على عمر خربين بـ 13 هدفاً، بينما يحتل المركز الثالث مهدي قائدي بـ 10 أهداف.

ولم يكن لابا هدافا فقط بل هو الأكثر مساهمة تهديفية بـ 18 هدفاً، سجل 17 وصنع 1، يليه مهدي قائدي بـ 15 هدفاً، ثم عمر خربين، وكايو لوكاس بـ 14 هدفاً لكل منهما.

وكان لابا كودجو هو الأكثر تسديداً طوال الموسم عبر 19 جولة مضت حتى الآن، بـ 76 تسديدة، يليه سفيان رحيمي بـ 72 تسديدة، ثم عمر خربين بـ 66 تسديدة، ما يكشف عن مدى قوة العين هجوميا.

وفي صناعة الفرصة المحققة تصدر أليخاندرو روميرو، الدوري بصناعة 50 فرصة، بينما تألق بندر الأحبابي بـ 31 فرصة، و جيليميرمي بالا بـ 38 فرصة، ليكون الثلاثي الأكثر إبداعا في خلق الفرص التهديفية.

فيما كان عثمان بوسعيد الأكثر تمريراً في نصف ملعب الخصم بـ 706 تمريرة، لكن الدقة الأعلى للتمرير كانت لماتيوس بالاسيوس بنسبة نجاح 89.8%، ما يؤكد سيطرة العين والنصر على خط الوسط.

وفي المواجات الثنائية، تصدر أسامة الحدادي بنسبة نجاح 71.6%، يليه أندريه بوركا بـ 65.2%، بينما قدم سينيسا يولاسيتش أداء قوياً بـ 64.4%، ليبرز الثلاثي كأقوى المدافعين في الدوري.

أما في مركز حراسة المرمى، فقد شهد الدوري تألق عادل الحوسني حارس الشارقة، الذي يتفوق على الجميع بنسبة تصدي بلغت 79.4% ليواصل هيمنته أمام باقي حراس دورينا، بينما حل سلطان المنذري ثانياً بـ 79.1%، ثم إبراهيم عيسى بـ 76.7%، ليكونوا الأكثر تألقاً بين حراس المرمى.

وكان شباب الأهلي والعين الأنجح تهديفاً، حيث سجل شباب الأهلي أكثر من المتوقع بـ +3.9 أهداف، بينما سجل العين +9.7 أهداف فوق المتوقع، في المقابل، كان العروبة هو الأضعف دفاعياً، حيث استقبل 51 هدفاً مقابل 34.8 متوقعة، ليعاني الفريق فجوة كبيرة في خطه الخلفي.