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الرياضة

جامعة توكاي اليابانية تستضيف معسكر منتخب الجودو

جامعة توكاي اليابانية تستضيف معسكر منتخب الجودو
31 مارس 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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عاد منتخبنا الوطني للجودو لتجمعه بمعسكره التدريبي بمدينة بورجومي الجورجية، عقب مشاركته في بطولة «تبليسي جراند سلام»، التي اختتمت مؤخراً، استعداداً للسفر للعاصمة اليابانية طوكيو لإقامة معسكر هناك اعتباراً من يوم 7 أبريل المقبل في ضيافة جامعة توكاي اليابانية الخاصة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو وجامعة توكاي اليابانية، التي بدأت منذ 2014، في مجال تبادل المعسكرات والخبرات الرياضية، والتي أسهمت في تطور الجودو الإماراتي، الذي شارك في كل الدورات الأولمبية منذ 2008، وكانت أبرز إنجازاته برونزية دورة «ريو دي جانيرو» في 2016، التي حققها اللاعب توما سيرجيو.
ويستمر معسكر منتخب الجودو الأول في معسكر جامعة توكاي حتى 22 أبريل، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لكبار الجودو، التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل، وقد تحدد يوم 24 أبريل موعداً لقرعة تلك البطولة، التي ضمت حتى الآن 5 منتخبات عربية آسيوية، هي الإمارات، البحرين، الكويت، العراق ولبنان، حيث تعتبر من البطولات المحببة للجودو الإماراتي.
وضمت القائمة النهائية التي اعتمدها مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، 14 فرداً برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، ومساعده وأخصائي العلاج الطبيعي، إضافة إلى 10 لاعبين وهم، نارمند بيان، وناجي يزبيك (وزن 66 كجم)، ومحمد يزبيك (وزن 73 كجم)، وكريم عبد اللطيف (وزن 73 كجم)، وطلال شفيلي، وعمر جاد (وزن 81 كجم)، وسليمان إبراهيم (وزن 90 كجم )، وظفار كوسوف (وزن 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات ( وزن 52 كجم).

اليابان
اتحاد الجودو
طوكيو
محمد بن ثعلوب الدرعي
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