بعد «معادلة» رونالدو.. مبابي على بُعد 5 أهداف من تحقيق «رقم تاريخي»

معتز الشامي (أبوظبي)

ساهم النجم الفرنسي كيليان مبابي في فوز ريال مدريد على ليجانيس بنتيجة 3-2 في الجولة 29 من الدوري الإسباني، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، مساء السبت، سجل مبابي هدفين في المباراة، ليصل إجمالي أهدافه هذا الموسم مع ريال مدريد إلى 33 هدفاً، مُعادلاً رقم كريستيانو رونالدو، الذي سجل العدد نفسه من الأهداف في موسمه الأول مع النادي.

وأحرز كيليان 33 هدفاً، وصنع 5 أهداف، في 45 مباراة، بينما سجل رونالدو 33 هدفاً، وصنع 8 أهداف، في 35 مباراة خلال موسمه الأول مع «الملكي»، بينما يملك النجم الفرنسي فرصة تحطيم رقم رونالدو، حيث لا يزال الموسم مستمراً، وهناك العديد من المباريات المتبقية.

ويحتاج كيليان مبابي (33 هدفاً) إلى 5 أهداف فقط لكتابة التاريخ وكسر رقم أكثر من سجل مع الفريق الملكي في موسمه الأول، وهو الرقم المسجل باسم التشيلي إيفان زامورانو، الذي أحرز 37 هدفاً في موسمه الأول (1992-1993).

ويتصارع مبابي (22 هدفاً) مع نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (23 هدفاً) على جائزة هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، ويعد الفوز بلقب هداف «الليجا» أمر أكثر تعقيداً مما يبدو، فمن بين أفضل 3 هدافين في تاريخ ريال مدريد، كريستيانو رونالدو (450 هدفاً، 311 في الدوري)، وكريم بنزيمة (354، 238 في الدوري)، وراؤول جونزاليس (323، 228 في الدوري)، لم يحقق أي منهم هذا الإنجاز في موسمه الأول.

ومن بين العشرة الأوائل، حقق دي ستيفانو وهوجو سانشيز فقط، جائزة هداف الليجا في موسمهما الأول في «الملكي»، إضافة إلى فان نيستلروي في موسم 2006-2007.

وحقق مبابي جائزة هداف الدوري في 6 من مواسمه الـ7 مع باريس سان جيرمان، ولم يفشل في تحقيق ذلك إلا في موسمه الأول في باريس، حيث تفوق عليه زميله إدينسون كافاني الذي سجل 29 هدفاً في الدوري الفرنسي مقابل 27 لمبابي.