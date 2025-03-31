«التونسية» و«المصرية» تتقدمان في التصنيف العالمي للاعبات التنس

لندن (د ب أ)

تقدمت التونسية أنس جابر، والمصرية ميار شريف في التصنيف الصادر عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم، حيث تقدمت «أنس» خطوة واحدة، لتحتل المركز 29 عالمياً، بينما قفزت ميار شريف أربع خطوات للأمام، لتحتل المركز 63 عالمياً.

ولم يشهد التصنيف أي تعديل على مستوى الخمس الأوائل، ولكن البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً ابتعدت أكثر في الصدارة بفضل فوزها بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس «فئة 1000 نقطة» على حساب الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة.

في المقابل، تقدمت الإيطالية جاسمين باوليني مركزا لتحتل المرتبة السادسة على حساب الروسية ميرا أندريفا التي تراجعت للمركز السابع، وتقدمت الصينية كينوين تشينج خطوة أيضاً لتحتل المركز الثامن بينما تراجعت الكازاخية إلينا ريباكينا مركزين لتحتل المرتبة العاشرة. ودخلت الإسبانية باولا بادوسا قائمة العشرة الأوائل بعدما تحركت خطوتين إلى المركز التاسع، بينما خرجت الأميركية إيما نافارو من العشرة الأوائل بتراجعها خطوة للمركز الحادي عشر.



ترتيب أول 10 لاعبات:

البيلاروسية أرينا سابالينكا 10541 نقطة.

البولندية إيجا شفيونتيك 7470 نقطة.

الأميركية كوكو جوف 6063 نقطة.

الأميركية جيسيكا بيجولا 5796 نقطة.

الأميركية ماديسون كيز 4949 نقطة.

الإيطالية جاسمين باوليني 4843 نقطة.

الروسية ميرا أندريفا 4775 نقطة.

الصينية كينوين تشينج 4135 نقطة.

الإسبانية باولا بادوسا 3821 نقطة.

الكازاخية إلينا ريباكينا 3808 نقاط.