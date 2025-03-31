شاكارا يحصد لقبه الأول في «السباق إلى دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

انضم يوجينو لوبيز شاكارا إلى قائمة الأبطال في جولة دي بي ورد، التي تقام برعاية مجموعة جولة موانئ دبي العالمية، ويتنافس فيها نجوم العالم للفوز بصدارة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، وذلك بحصد الإسباني أول ألقابه في مسيرته في الجولة، بفوزه بلقب بطولة هيرو الهند المفتوحة.

وتمكن شاكارا من إنهاء المنافسات برصيد 4 ضربات تحت المعدل فقط، في واحد من أصعب الملاعب هذا الموسم، للبطولة التي تقام ضمن سلسلة البطولات الآسيوية، علماً أن الموسم الحالي يشهد إقامة 42 بطولة في 26 دولة حول العالم، على أن يكون الختام في الإمارات.

واستفاد الياباني كيتا ناكاجيما، من حلوله في وصافة البطولة الهندية، برصيد ضربتين تحت المعدل، ليقطع خطوة مهمة في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، بعدما دخل قائمة العشر الأوائل «توب 10»، إذ يحتل المركز السابع برصيد 885 نقطة.

أما الهولندي يوست لوتين، الذي جاء في المركز الثالث في البطولة الهندية برصيد ضربة واحدة تحت المعدل، فتقدم بدوره ليحتل المركز 24 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 484 نقطة.

ولايزال الإنجليزي لوري كانتر يحتل صدارة التصنيف العالمي «السباق إلى دبي»، هذا الموسم، بإجمالي 1507 نقاط، فيما يوجد الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب بطل الموسم العام الماضي، في المركز 33 برصيد 369 نقطة، وهو الذي يستعد للعودة للمشاركة في أبرز البطولات على روزنامة الموسم، خلال الفترة المقبلة.

وتتواصل منافسات الموسم وسط تنافس كبير للوجود في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.