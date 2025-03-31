اتحاد اليد يختار 12 لاعباً للمشاركة في «الألعاب الخليجية»

الشارقة (وام)

أعلن اتحاد كرة اليد، اختيار 12 لاعباً، لتمثيل منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية، المقرر إقامة نسختها الثالثة «مسقط 2025»، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري في العاصمة العُمانية.

وقال نبيل عاشور، رئيس الاتحاد: «إن القائمة النهائية لبعثة الاتحاد ضمن وفد اللجنة الأولمبية الوطنية تضم 15 شخصاً، بمن فيهم 12 لاعباً، بعد مرحلة من الاستعدادات خلال الفترة الماضية».

وأوضح عاشور أن وفد منتخب اليد سيتوجه إلى مسقط في 3 أبريل، تمهيداً لبدء المنافسات، خاصة أن الألعاب الشاطئية الخليجية تعد خطوة مهمة لإحياء البطولات الخليجية في مختلف أنواع الرياضات، بما يسهم في الارتقاء بقدرات أبناء دول المنطقة، بالإضافة إلى القيم الأخرى التي تمثلها البطولات الخليجية في تعزيز التعاون والمحبة والترابط بين أبناء المنطقة.

وأثنى رئيس اتحاد كرة اليد على التعاون الإيجابي من مسؤولي نادي شباب الأهلي في توفير الملعب لإجراء التدريبات، وحرصه على نجاح الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في الألعاب الخليجية، مشيراً إلى أن اللاعبين خاضوا مراحل عدة من الاستعداد ما بين 6 إلى 7 تجمعات مختلفة.