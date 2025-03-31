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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في «فويلتا كتالونيا»

«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في «فويلتا كتالونيا»
31 مارس 2025 14:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى الإسباني خوان أيوسو دراج فريق «الإمارات - إكس آر جي» سباق فويلتا كتالونيا 2025 في المركز الثاني، بعد أداء شجاع في المرحلة النهائية المثيرة، التي شهدت صراعاً دراماتيكياً، حيث قام بريموز روجليتش من فريق ريد بول بورا هانسجروه بهجوم متأخر، ليحقق الفوز بالتصنيف العام.
كانت المرحلة الأخيرة اختباراً حقيقياً للتحمل والتكتيك على مسار بطول 88 كم حول مدينة برشلونة، وقد دخل أيوسو هذه المرحلة، وهو يتصدر التصنيف العام بفارق ثانية واحدة فقط، ما جعل كل شيء يعتمد على هذه المرحلة النهائية التي تتميز بالعدوانية، وعدم التوقع.
وفي الانطلاقة الأولى وسط السباق، تمكن روجليتش من الحصول على ثلاث ثوانٍ كاملة، بينما جاء زميله في الفريق نيكو دينز في المركز الثاني، وهو ما جعل الفارق بين أيوسو وروجليتش يتقلص إلى ثانية واحدة فقط، ليأخذ روجليتش صدارة التصنيف.
واستمرت المجموعة في الحفاظ على تماسكها، حيث سيطر فريق «الإمارات - إكس آر جي» على وتيرة السباق بهدف منع تكرار الانطلاقة الأولى، وبذل أيوسو جهوداً كبيرة لاستعادة الصدارة، حيث حصل على ثلاث ثوانٍ إضافية ليعود إلى المقدمة، لكن في النهاية، لم تكن جهود أيوسو كافية، حيث هاجم روجليتش قبل 20 كم من النهاية في أعلى نقطة في مرتفع مونتجويك، ليتمكن من الانفصال عن أيوسو وإيجن برنال «إينيوس-جرينادييرز» في القمة، وبذلك، استقر أيوسو في المركز الثاني في التصنيف العام، بعد أداء مميز وقوي طوال السباق.
وقال أيوسو بعد السباق: «لم أكن في أفضل حالاتي، ولكن الفريق ساعدني من البداية، كانت معركة صعبة طوال الأسبوع، ولعب فريق ريد بول بحكمة. هاجم روجليتش وزاد الفارق، ولم أتمكن من اللحاق به - كان هو الأقوى، وأهنئه على الفوز».

فريق الإمارات للدراجات
خوان أيوسو
كتالونيا
إسبانيا
الدراجات الهوائية
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