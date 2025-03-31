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الرياضة

«ديربي شمال لندن» في هونج كونج يُغضب جماهير توتنهام

«ديربي شمال لندن» في هونج كونج يُغضب جماهير توتنهام
31 مارس 2025 16:30

علي معالي (أبوظبي)

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قام نادي توتنهام، من خلال حسابه عبر منصة «إكس»، بنشر إعلان عن موعد مباراة دية مع فريق أرسنال تحدد لها 31 يوليو المقبل، أي قبل أسبوعين فقط من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وستقام المباراة في هونج كونج، حيث يسافر الغريمان إلى ملعب «كاي تاك» للمواجهة في أول «ديربي شمال لندن» يُقام خارج المملكة المتحدة.
وجاء رد جماهير توتنهام سريعاً على هذه المباراة، والاعتراض بوضع لافتة كبيرة في المدرجات، في المباراة الأخيرة بالدوري غاضبة من القرار، ووصفت جماهير توتنهام إعلان النادي بأنه «مخز» و«مثير للشفقة».
ويشعر مشجعو توتنهام بالغضب من مالكي النادي، حيث عبروا عن مشاعرهم بوضوح من خلال الاحتجاجات واللافتات والهتافات، والاستياء من فكرة إقامة ديربي شمال لندن خارج العاصمة، واعتباره «ودياً»، حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من عبارات السخرية، قال مشجع: «ما معنى الود في التنافس بين الناديين؟ نحن نكرههم، وهم يشعرون بالشعور نفسه أيضاً، بالكاد أرغب في لعب هذه المباراة مرتين سنوياً».
وادعى آخر: «قل ما يحلو لك، إنها ليست مباراة ديربي حقيقية، إنها مباراة ودية في الخارج، لن تجد هناك الجماهير التي تجعلها ديربياً».
وقال مشجع آخر: «لا أريد أن أسمع مدرباً في الموسم الجديد يتحدث عن الإرهاق، بينما نسافر نصف الكرة الأرضية لمباريات ودية لا طائل منها».

أرسنال
توتنهام
ديربي لندن
هونج كونج
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