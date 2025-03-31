ليفاندوفسكي يواصل مسلسل تحطيم الأرقام في «الليجا»

علي معالي (أبوظبي)

بعد رباعية برشلونة في مرمى جيرونا في الجولة 29 من الدوري الاسباني، وتسجيل روبرت ليفاندوفسكي لهدفين، رفع البولندي رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي «الليجا»، ليحطم بذلك رقمه القياسي والشخصي السابق (23 هدفاً) في موسم 2022-2023.

وانفرد ليفاندوفسكي بالمرتبة الـ 20 في قائمة أفضل هدافي نادي برشلونة عبر التاريخ، حيث وصل إلى الهدف رقم 96 في 136 مباراة لعبها حتى الآن، وما زال أمامه عدد من المباريات يستطيع من خلالها اللاعب، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً لتحطيم أرقام أخرى في مشواره الكروي المثير.

وما يخطط له المهاجم البولندي، خلال الفترة المقبلة، من الدوري هو كيفية تخطي الرقم 34، حيث كان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد نال جائزة هداف «الليجا» بهذا الرقم من الأهداف في مناسبتين موسمي 2009-2010 و2017-2018، وسجل البرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما نفس الرقم موسم 1996-1997 وكذلك المكسيكي هوجو سانشيز في موسم 1986-1987، لذلك إذا نجح «ليفا» في كسر الرقم 34، فسوف يدخل التاريخ من أبواب أخرى نحو المجد مع برشلونة والدوري الاسباني.

ويظل ميسي صاحب الرقم الذي يمكن وصفه بـ «الإعجاز» في الدوري الإسباني، عندما سجل 50 هدفاً في موسم 2011-2012، ليضع كل المهاجمين في هذا الدوري من بعده في إشكالية كبيرة، حيث حاول البرتغالي رونالدو الوصول، لكنه توقف عند 48 هدفاً موسم 2014-2015.

وبوصول المهاجم البولندي أيضاً إلى الهدف رقم 23 في موسم واحد فوق سن الـ36، يكون قد حطم رقم الأسطورة المجرية فيرنيك بوشكاش الذي سجل 21 هدفاً في موسم واحد بـ«الليجا» بعد هذا العمر، وحجز ليفاندوفسكي مكانه ضمن أفضل 11 هدافاً أجنبياً لبرشلونة، باحتلاله في المرتبة الـ11 بين الهدافين الأجانب، غير أن تسجيله 12 هدفاً آخر في كل المسابقات سيجعله في المركز الثامن، ذلك أنه سيتخطى البرازيليين نيمار وإيفاريستو برصيد 105 أهداف لكل منها، والباراجواياني إيلوجيو مارتينيز، الذي يملك 106 أهداف.