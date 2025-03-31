«سباق الشباب» في تدريبات الشارقة قبل مواجهة الجزيرة

علي معالي (أبوظبي)

تشهد تدريبات فريق الشارقة سباقاً كبيراً بين اللاعبين الشباب والكبار، قبل قمة الجزيرة المقرر لها بعد غدٍ «الأربعاء» في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

يحظى المران بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان في المران في كافة خطوط الملعب، بداية من حراسة المرمى حتى مركز الهجوم، مثل خالد توحيد في حراسة المرمى، وديفيد بيتروفيتش في مركز المدافع الأيسر، حيث يتفوق هذا اللاعب كثيراً، خلال الموسم الحالي، على الحسن صالح، وجيليرمي بيرو في خط الوسط، والوجهين الجديدين خلال الفترة الماضية، الكاميروني كاميني والألماني داجاكو.

وهذه العناصر التي يشارك بعضها بشكل أساسي مثل بيتروفيتش، أو الأخرى البديلة، ربما تجد لنفسها مكاناً في قمة الجزيرة بعد التألق اللافت لها في التدريبات، خاصة أن الروماني كوزمين أولاريو يرغب في منح بعض الوجوه الفرصة في ظل حالات الإرهاق المختلفة بين لاعبيه، ومنهم كايو لوكاس وميلوني، وبالتالي ستكون الفرصة جيدة أمام كوزمين لاختيار أفضل العناصر قبل المباراة المهمة، والتي سوف يعتمد فيها المدرب على عنصري الخبرة الكبيرة، ممثلة في شاهين عبدالرحمن، وخالد الظنحاني، وخلفهم عادل الحوسني، وفي الوسط كفاءة محمد عبدالباسط وماجد حسن مع عودة ماجد راشد، ووجود تعرابت وبالعربي.

انتظم الفريق في تدريبات قوية، بوجود جميع اللاعبين، بعد منع إجازات العيد، ورفض اتحاد الكرة لطلب تأجيل المباراة لظروف مباراة الملك مع التعاون السعودي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا 2، والمقرر لها الثامن من أبريل.