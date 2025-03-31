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الرياضة

38 مباراة نهائية في تاريخ أضلاع «مربع» كأس رئيس الدولة

38 مباراة نهائية في تاريخ أضلاع «مربع» كأس رئيس الدولة
31 مارس 2025 19:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء بعد غدٍ «الأربعاء» إلى ملعبي استاد هزاع بن زايد في العين، وآل مكتوم بنادي النصر في دبي، اللذين يحتضنان مواجهتي الدور نصف النهائي لـ«البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2024-2025، حيث يلتقي في المباراة الأولى، التي تنطلق في الساعة 17:45، الشارقة والجزيرة، فيما تُقام المباراة الثانية، التي تبدأ في الساعة 20:30 مساءً، بين الوصل وشباب الأهلي.
وتبدو الحظوظ متساوية بين فرق «المربع الذهبي» في حجز مقعدي نهائي «البطولة الأغلى»، المقرر إقامته على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، بعدما خاض الرباعي ما مجموعه 38 نهائياً، توجوا خلالها بما نسبته 55% من ألقاب البطولة على مدار 47 نسخة ماضية، بقيادة الثنائي شباب الأهلي والشارقة، اللذين توجا بـ 10 ألقاب لكل منهما، مقابل 3 ألقاب لكل من الوصل، حامل اللقب، والجزيرة.
وينشد «الفرسان» التأهل إلى النهائي الـ 13 في تاريخه في «أغلى البطولات»، والأول منذ موسم 2020-2021، حينما توّج بلقبه العاشر على حساب النصر بنتيجة 2-1، فيما يأمل منافسه الوصل، حامل لقب الموسم الماضي 2023-2024، والذي فاز على النصر أيضاً بنتيجة 4-0، التأهل إلى النهائي الـ 12 في تاريخه.
وعلى استاد هزاع بن زايد، يتطلع الشارقة إلى بلوغ النهائي الـ 12 في تاريخه، علماً أن «الملك» حصد اللقب في 10 مناسبات تأهل فيها إلى النهائي، آخرها بركلات الترجيح على حساب العين 14-13 بعد التعادل 1-1 في موسم 2022-2023، مقابل خسارة وحيدة في نهائي 2005-2006 أمام العين بنتيجة 1-2. في المقابل، يسعى الجزيرة إلى بلوغ النهائي الخامس في تاريخه، والأول منذ تتويجه بلقبه الثالث والأخير في موسم 2015-2016 على حساب العين بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1.
وجاء تأهل الفرق الأربعة إلى نصف النهائي بتخطي شباب الأهلي منافسه عجمان بنتيجة 2-1، فيما تجاوز الجزيرة عقبة العين بهدف نظيف، وتفوق الوصل على كلباء بنتيجة 2-0، بينما حجز الشارقة آخر مقاعد نصف النهائي بفوزه على بني ياس بنتيجة 1-0.

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مرات التأهل للنهائي لفرق «المربع الذهبي»:
شباب الأهلي: 12 نهائياً (10 ألقاب)
الشارقة: 11 نهائياً (10 ألقاب)
الوصل: 11 نهائياً (3 ألقاب)
الجزيرة: 4 نهائيات (3 ألقاب)

الشارقة
شباب الأهلي
الجزيرة
الوصل
كأس رئيس الدولة
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