المرزوقي يُنهي تحضيرات المشاركة في مونديال قفز الحواجز

بازل (وام)

تبدأ غداً الثلاثاء إجراءات فحص الخيول المشاركة في النسخة الـ 45 من نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2025، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل في مدينة بازل السويسرية.

ويستعد الفارس عمر المرزوقي، للمشاركة في النهائيات على صهوة الجواد الأولمبي «إنجوي دي لا مور»، المملوك لإسطبلات الشراع، بعد اختتام مرحلة من الاستعدادات في العاصمة الفرنسية باريس.

وغادر المرزوقي، إلى مدينة بازل السويسرية، بعد إنهاء تحضيراته، تأهباً للمشاركة في إجراءات الفحص المقررة للخيول، ودخول أجواء المنافسات بطموحات كبيرة في المنافسة.

وأكد عمر المرزوقي «22 عاماً»، أن مشاركته في بطولة «سوت هيرمس»، الدولية فئة الخمس نجوم مؤخراً، أفضل بروفة للنهائيات المقررة في سويسرا، لا سيما أن المنافسات كانت قوية في ظل وجود نخبة الفرسان حول العالم.