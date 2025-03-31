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الرياضة

برشلونة يواجه «الجحيم الأصفر» في دورتموند!

برشلونة يواجه «الجحيم الأصفر» في دورتموند!
31 مارس 2025 21:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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ينتظر فريق برشلونة «الجحيم الأصفر» أمام بروسيا دورتموند في سعيه للعودة إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ عام 2019، بعدما أعلن النادي الألماني عن ارتفاع عدد المتقدمين لشراء تذاكر مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الإسباني في ملعب «سيجنال إيدونا بارك».
ويستضيف برشلونة، بروسيا دورتموند في مباراة الذهاب أولاً على ملعب «مونتجويك» في يوم الأربعاء 9 أبريل، فيما ستكون مباراة الإياب في ألمانيا يوم الثلاثاء 15 أبريل.
وتأهل دورتموند إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، كما كان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، حيث خسر نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد، ورغم أن ملعب الفريق الألماني «سيجنال إيدونا بارك» يتسع إلى 81365 متفرجاً، إلا أن الطلب على التذاكر التي تلقاها بروسيا دورتموند لمباراة دوري أبطال أوروبا تجاوز هذا الرقم بكثير، وفي الواقع، يحتاج النادي إلى أكثر من 3 ملاعب بحجم «سيجنال إيدونا بارك»، لتلبية أكثر من 300 ألف طلب للحصول على تذاكر للمباراة.
ويلتقي برشلونة وبروسيا دورتموند للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز الفريق الإسباني 3-2 في ألمانيا في طريقه إلى إنهاء مرحلة الدوري في المركز الثاني، ووصل إلى دور الثمانية للموسم الثاني على التوالي بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين على بنفيكا في دور الستة عشر.
فيما فاز دورتموند بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد ليل في دور الستة عشر، كما فاز في آخر 4 مباريات ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على سبورتينج لشبونة بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

 

برشلونة
بروسيا دورتموند
دوري أبطال أوروبا
سيجنال إيدونا بارك
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