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الرياضة

مفاجأة.. كلوب يخلف أنشيلوتي في ريال مدريد!

مفاجأة.. كلوب يخلف أنشيلوتي في ريال مدريد!
31 مارس 2025 17:45

معتز الشامي (أبوظبي)

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كشفت تقارير عن أن ريال مدريد يضع المدرب الألماني يورجن كلوب ضمن خياراته الرئيسية لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المتوقع رحيله بنهاية الموسم الحالي، وستبدأ إدارة النادي الملكي قريباً مفاوضات مع كلوب لإقناعه بتولي المنصب، بحسب موقع TBR Football.
وغادر المدرب الألماني ليفربول في صيف 2024، لكنه تولى لاحقاً منصب المدير الرياضي لمجموعة «ريد بول».
ووعد كلوب بعدم إدارة أي نادٍ إنجليزي آخر، ورغم أنه ألمح إلى أنه قد يكتفي بالتدريب إلى الأبد، فإنه قد يتولى وظيفة في بلد آخر، أو يختار إدارة منتخب وطني، يمتلك كلوب أكثر من عرض، حيث يتنافس عليه منتخب البرازيل ومنتخب الولايات المتحدة، إضافة إلى ريال مدريد الذي يرى في المدرب الألماني الخيار الأمثل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بفضل خبرته الواسعة في المسابقات الأوروبية، وقدرته على إدارة النجوم.
وبعد إقالة مدرب البرازيل دوريفال جونيور، ينظر إلى كلوب على أنه المرشح الأبرز لهذا المنصب، ولكن يعد مدرب ريال مدريد أنشيلوتي الخيار الأول بالنسبة لمنتخب السيليساو، حيث ذكرت تقارير أنهم بدأوا محادثات مع الإيطالي المخضرم.
ويعد كلوب من أبرز المدربين في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تنافسه المثير مع بيب جوارديولا في إنجلترا، ونجح المدرب الألماني في حصد العديد من الألقاب خلال مسيرته مع بروسيا دورتموند وليفربول.
وتولى كلوب تدريب فرق ماينز وبروسيا دورتموند وليفربول خلال مسيرة تدريبية حافلة امتدت لـ 23 عاماً، قبل أن يغادر «أنفيلد» بنهاية موسم 2023-2024، ثم تولى المدرب الألماني منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في «ريد بول»، وهو المنصب الذي بدأه في يناير.

يورجن كلوب
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
ليفربول
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