أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد



مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت صحيفة ذا أثلتيك، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بدأ إعادة النظر في مستقبله مع النادي الإسباني، ورغم أنه أعلن سابقاً نيته البقاء في الموسم المقبل، إلا أن موقفه يتغير في الوقت الحالي مع احتمالية كبيرة بالفراق بين الطرفين.

ويعاني أنشيلوتي من ضغوط كبيرة، خلال السنوات الأربع، التي قضاها في الفترة الثانية على رأس الجهاز الفني لريال مدريد، وذلك رغم قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب عدة ألقاب أخرى، إلى جانب محاولات الاتحاد البرازيلي للتعاقد معه لقيادة المنتخب، خلال الفترة المقبلة.

وقامت وسائل الإعلام بطرح العديد من الأسماء في الفترة الماضية لخلافة أنشيلوتي، منها الفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني تشابي ألونسو، والألماني يورجن كلوب، وهو ما جعل أنشيلوتي يبدأ بالتفكير جدياً بالرحيل في نهاية الموسم.