إلى أين يذهب لاتسيو؟



روما (د ب أ)

واصل لاتسيو إهدار النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما تعادل مع ضيفه تورينو 1/1، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

ورفع لاتسيو، الذي لم يحقق الفوز في الدوري منذ تغلبه على ميلان 1/2 الشهر الماضي، رصيده إلى 52 نقطة في المركز السابع، مبتعداً عن المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، رفع تورينو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر. وتقدم لاتسيو في الدقيقة 57 عن طريق آدم ماروسيتش، قبل أن يدرك تورينو التعادل في الدقيقة 82 عن طريق جافيداس جينيتيس. وشهدت الجولة ذاتها تعادلا سلبياً بين هيلاس فيرونا وضيفه بارما. ورفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع بارما رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.