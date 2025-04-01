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الرياضة

قرعة كأس دبي العالمي للخيول 2025 بميدان

قرعة كأس دبي العالمي للخيول 2025 بميدان
1 ابريل 2025 13:21


عصام السيد (دبي)
تجري في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء، في صالة آيماكس بمضمار ميدان، مراسم قرعة الشوط الرئيس للنسخة 29 لكأس دبي العالمي 2025، التي تقام السبت المقبل، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، وتجري مراسم القرعة بمشاركة عدد كبير من الملاك والمدربين، وتعتبر الإعلان الرسمي عن انطلاقة النسخة التاسعة والعشرين.
ويبلغ مجموع جوائز أمسية كأس دبي العالمي التي تشتمل على 9 أشواط 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس الذي يقام برعاية طيران الإمارات، ويشهد مشاركة 11 خيلاً.
وتجري قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.
وتبرز أهمية القرعة، في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات المتوسطة أفضلية انطلاق مريحة لاتخاذ موقع جيد بجانب السياج، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة من السياج الداخلي.
وتضم قائمة المرشحين بطل كأس السعودية الجواد الياباني «فور أيفر يونج» صاحب التصنيف الأعلى والبالغ 128 رطلاً، بينما يتقدم الخيول المدربة محلياً المرشح الثاني «إمبريال إمبيرور»، الفائز بسباق آل مكتوم الكلاسيكي والذي اختاره تاج اوشي، و«وولك اوف ستارز» بقيادة مايكل بارزلونا، علاوة على الأميركي «مايندفريم»، وآخرين من اليابان والإمارات.
بالإضافة إلى شوط كأس دبي العالمي، ستجرى قرعة 4 أشواط أخرى هي القوز سبرنت لمسافة 1200 متر «للفئة الأولى»، ودبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر «للفئة الأولى»، ودبي تيرف لمسافة 1800 متر «للفئة الأولى»، ودبي شيما كلاسيك لمسافة 2410 أمتار «للفئة الأولى».
وكانت هيئة الإمارات لسباقات الخيل أجرت أمس قرعة 4 أشواط من الأمسية العالمية هي «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، و«كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، و«جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية».
وسيُبث سباق كأس دبي العالمي في 170 دولة حول العالم، ويُعتبر هذا السباق الأكثر عالمية في العالم، حيث ستُمثل أكثر من اثنتي عشرة دولة في السباقات التسعة الرئيسة.

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