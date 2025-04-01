ميلان يطرد كونسيساو في نهاية الموسم!



روما (أ ف ب)



يبدو أن مشوار البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرباً لميلان الإيطالي لن يكون طويلاً، إذ يتجه النادي اللومباردي للتخلي عن خدماته في نهاية الموسم، وفق ما أفادت التقارير الإعلامية.

وبعدما بدأ مشواره خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا بإحراز الكأس السوبر الإيطالية في يناير، فشل كونسيساو في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، وخسر ميلان خمس من مبارياته الـ13 في الدوري تحت إشرافه، إضافة إلى فشله في تجاوز الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخروجه على يد فينورد الهولندي.

ومع بقاء ثماني مراحل على نهاية الموسم، يقبع ميلان في المركز التاسع بعد خسارته الأحد أمام نابولي 1-2، متخلفاً بفارق تسع نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ووقّع كونسيساو في ديسمبر عقداً مع «الروسونيري» حتى 2026، لكن يبدو أنه لن يصل إلى نهاية الاتفاق المبرم بين الطرفين مع توجه النادي إلى إقالته بحسب ما نقل موقع «فوتبول إيتاليا» عن شبكة «سكاي سبورت» وموقع «كالتشو ميركاتو».

وسيتولى المدير الرياضي الجديد الذي سيختاره المدير التنفيذي جورجو فورلاني في الأسابيع القليلة المقبلة، والمرشح أن يكون فابيو باراتيتشي، أو الألباني إيجلي تاريه، تعيين المدرب الجديد للفريق اللومباردي بحسب توقعات الصحافة.

وتبقى مسابقة الكأس الفرصة الوحيدة لميلان لإنقاذ الموسم لكنه يواجه امتحاناً شاقاً جداً في نصف النهائي ضد جاره إنتر بطل الدوري والمتصدر الحالي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين الأربعاء على أن يلتقيا إياباً في 23 أبريل الحالي.

وستكون مواجهة الديربي ثأرية بالنسبة لإنتر، لأن رجال المدرب سيموني إنزاجي خسروا مرتين أمام جيرانهم هذا الموسم، بينهما في المباراة النهائية للكأس السوبر عندما تقدموا 2-0 قبل أن ينهزموا 2-3 في ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض في 6 يناير.

وستكون المرة الرابعة التي سيلتقي فيها ميلان مع جاره إنتر هذا الموسم، حيث خرج منتصراً على أرض الأخير 2-1 في 22 سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة من الدوري، ثم جدد انتصاره متوجاً بلقب الكأس السوبر في السعودية، وكان في طريقه إلى الفوز في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري في الثاني من فبراير الماضي، قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل (1-1) في الوقت بدل الضائع.

ويعد ميلان واحداً من ثلاثة فرق فقط تغلبت على إنتر هذا الموسم، بعد فيورنتينا ويوفنتوس، لكنه سيدخل المواجهة بمعنويات مهزوزة، عقب خسارته أمام نابولي.