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الرياضة

الموسم الجديد للدوري الإيطالي ينطلق 23 أغسطس

الموسم الجديد للدوري الإيطالي ينطلق 23 أغسطس
1 ابريل 2025 14:06

 
روما (أ ف ب)

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ينطلق موسم 2025-2026 من بطولة إيطاليا لكرة القدم في 23 أغسطس المقبل ويختتم في 24 مايو 2026، وذلك وفق ما أعلنت رابطة الدوري (سيري أ).
وجاء في البيان: إنه «بناءً على قرار مجلس الدوري بتاريخ 31 مارس 2025، تعلن «سيري أ» أن الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026 سيبدأ يوم الأحد 24 أغسطس 2025، مع تقديم بعض المباريات إلى 23 أغسطس، وسينتهي يوم الأحد 24 مايو 2026».
ومقارنة بالموسم الحالي الذي سينتهي بكأس العالم للأندية المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة، فإن الدوري الإيطالي سيبدأ بعد أسبوع من موعد انطلاق الموسم الحالي، لكنه سينتهي في التاريخ نفسه.
ويختتم موسم 2025-2026 بكأس العالم للمنتخبات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

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