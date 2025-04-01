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الرياضة

أموريم: برونو فرنانديز لن يغادر مانشستر يونايتد

أموريم: برونو فرنانديز لن يغادر مانشستر يونايتد
1 ابريل 2025 14:26

 
لندن (أ ف ب)

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أكّد البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن مواطنه لاعب الوسط الدولي برونو فرنانديز «لن يذهب إلى أي مكان»، على الرغم من ارتباط اسمه بريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.
يرتبط فرنانديز (30 عاماً) الذي سجل 95 هدفاً في 277 مباراة، منذ انضمامه من سبورتينج عام 2020، بعقد مع يونايتد يمتد حتى 2027.
تداول اسمه في الأيام الماضية في تقارير أشارت إلى انتقال محتمل للعملاق الإسباني ريال مدريد مقابل 90 مليون جنيه إسترليني (نحو 107.4 مليون يورو)، لكن أموريم القادم من سبورتينج هو الآخر قال: «لا، هذا لن يحدث».
وأضاف: «أريد بقاء برونو هنا، لأنه حتى في أصعب فترات الموسم كان يقدم أداءً مميزاً، نحن نرغب في الفوز بالدوري الإنجليزي مجدداً، ولذلك نريد أفضل اللاعبين معنا».
وتابع: «هو في الـ29 من عمره على ما أعتقد، لكنه لا يزال شاباً، لأنّه يلعب 55 مباراة في كل موسم، يسجّل ويصنع أهدافاً بمجموع لا يقل عن 30 مساهمة، وهذا هو النوع من اللاعبين الذي نريده معنا، لذا لن يرحل».
وأكّد أموريم الذي تلقى انتقادات عديدة منذ وصوله العام الماضي بسبب النتائج، أن «نحن من نتحكم بالموقف، وأشعر أنه سعيد جداً هنا».

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مانشستر يونايتد
روبن أموريم
برونو فيرنانديز
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