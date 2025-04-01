8 مباريات ودية تجهز «أبيض الناشئين» لـ«التحدي الآسيوي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يتأهب منتخبنا الوطني للناشئين لضربة البداية أمام اليابان، «حامل اللقب»، مساء الجمعة المقبل، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية لمنافسات النسخة العشرين من كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، والتي تنطلق في السعودية الخميس المقبل، وتستمر إلى 20 أبريل، بمشاركة 16 منتخباً.

ويخوض «أبيض الناشئين» ثلاث مباريات في الدور الأول، حيث يلتقي في المواجهة الثانية منتخب أستراليا 7 أبريل، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة فيتنام 10 أبريل.

ويشارك «أبيض الناشئين»، وصيف نسخة عام 1990، للمرة الثامنة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، والأولى منذ عام 2016، وستكون ضربة البداية أمام اليابان، حامل اللقب، والمُتوج بالبطولة 4 مرات «1994 و2006 و2018 و2023»، حيث يستعد «الساموراي» لمشاركته السابعة عشرة القياسية.

وأكمل «أبيض الناشئين»، بقيادة مدربه الوطني ماجد سالم، تحضيراته للمشاركة القارية بخوض ثماني مباريات ودية دولية أعقبت تأهله متصدراً مجموعته في التصفيات، التي أقيمت في لاوس خلال أكتوبر 2024، بفوزه على ماليزيا 2-0، ولاوس 5-2، في المجموعة الثامنة للتصفيات، والتي غاب عنها لبنان بداعي الانسحاب.

وشملت سلسلة التجارب الودية التي خاضها «أبيض الناشئين» بنهاية مشوار التصفيات مباراتين أمام ضيفه طاجيكستان في ديسمبر 2024، على ملعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة، حيث خسر المباراة الأولى 0-1، وفاز في الثانية 1-0.

وأقام منتخب الناشئين من 13 إلى 16 يناير الماضي معسكراً إعدادياً قصيراً بالعاصمة القطرية الدوحة، خاض خلاله مباراتين على التوالي أمام مضيفه «العنابي»، حيث خسر المباراة الأولى 1-3، والثانية 2-3.

وفي فبراير، لعب «أبيض الناشئين» ثلاث تجارب أوروبية، خلال مشاركته في «كأس اتحادات كرة القدم الودية تحت 16 عاماً»، التي أقيمت في مدينة سالو الساحلية بإقليم كاتالونيا الإسبانية، خسر المباراة الأولى أمام التشيك 0-1، حيث سجل سيباستيان جاجر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ثم خسر المباراة الثانية أمام السويد 2-4، بعدما فرط في تقدمه بهدفي مايد عادل خميس في الدقيقتين 14 و20.

وختم منتخبنا مشاركته الأوروبية بالفوز على ويلز 3-1، وشهدت المواجهة الأخيرة تألق محمد جمعة، مهاجم منتخبنا ولاعب شباب الأهلي، حيث حصل على جائزة «رجل المباراة»، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 31، وصنع الهدفين الثاني والثالث لزميليه محمد الفلاسي في الدقيقة 65، وعبيد آل علي في الدقيقة 77.

واختتم «أبيض الناشئين» سلسلة مبارياته الإعدادية للنهائيات الآسيوية، بالتعادل أمام ضيفه منتخب إندونيسيا 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وسجل هدفي منتخبنا مايد عادل، ومحمد بطي.

من جهته، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مايد عادل، مهاجم «أبيض الناشئين»، ضمن قائمة النجوم الذين يستحقون المتابعة في النهائيات المرتقبة.

وذكر تقرير الاتحاد القاري، الذي يسلط الضوء على أبرز اللاعبين في كل منتخب، أن مايد عادل يسعى لمواصلة تألقه، بعد أن أسهم في تصدر «الأبيض» مجموعته في التصفيات، حيث سجل في المباراتين اللتين خاضهما الفريق عقب انسحاب لبنان.

المباريات الودية لمنتخب الناشئين

الإمارات - طاجيكستان 0-1

الإمارات - طاجيكستان 1-0

الإمارات - قطر 1-3

الإمارات - قطر 2-3

الإمارات - التشيك 0-1

الإمارات - السويد 2-4

الإمارات - ويلز 3-1

الإمارات - إندونيسيا 2-2