ميلوش يسعى لإنقاذ «الفرصة الأخيرة» للوصل أمام شباب الأهلي



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق الوصل فوزاً مثيراً أمام عجمان بهدفين في «الجولة 19»، ليستعيد جزءاً كبيراً من «الثقة المفقودة»، بعدما ودّع من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالخسارة أمام الجزيرة 1-3 في إياب نصف النهائي، بعدما فاز بهدف في الذهاب، ليفرط «الأصفر» في اللقب الثالث للموسم، بعد خسارته كأس السوبر، ثم إضاعة فرصة المنافسة على لقب الدوري رسمياً، بعدما قبع في الترتيب الخامس بـ30 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر حالياً.

ويستعد الوصل للمباراة المرتقبة أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة غداً، وهي المباراة التي تعد بمثابة «الفرصة الأخيرة» لبطل الثنائية، لإنقاذ الموسم الجاري، عبر إحياء الأمل في المنافسة على اللقب الأخير المتاح أمامه، بعد وداع بقية الألقاب المحلية، فضلاً عن الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16.

ولم يظهر الوصل بالمستوى المطلوب هذا الموسم، على عكس المتوقع من الفريق الذي نجح في تقديم موسم استثنائي العام الماضي، وحصد ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يشفع للفريق مسيرته الإيجابية في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، كونه ودّع من دور ال16 أمام السد القطري.

وشهدت الساعات الماضية اهتماماً والتفافاً من إدارة النادي حول الفريق، وحرص أحمد الشعفار على حضور التدريب الأساسي للفريق، للشد من أزر اللاعبين، ومطالبتهم بضرورة مصالحة الجماهير، بعد ضياع فرص المنافسة على الألقاب، وتبقى فقط بطولة الكأس التي مازال الوصل يحمل لقبها، وبالتالي بات مطالباً بالدفاع عن لقبه في «الديربي» المرتقب أمام شباب الأهلي على ملعب النصر.

ويحاول ميلوش إنقاذ الفرصة الأخيرة للفريق أمام «الفرسان» في المواجهة المرتقبة، حيث دخل الفريق معسكراً مغلقاً، وقدم المدرب محاضرة فنية شهدت رصد طريقة لعب «الفرسان» المتوقعة خلال اللقاء، والتركيز على الجمل التكتيكية التي يجيد «الأحمر» تنفيذها أمام منافسيه، وطالب ميلوش من لاعبي الوصل، ضرورة التحلي بالروح القتالية، واستحضار «شخصية البطل».

فيما شهدت التدريبات التركيز على اللمسة الأخيرة، خاصة أن أداء الفريق مؤخراً شهد إضاعة العديد من الفرصة، بينما سيكون الأمل الأخير للوصل هو تألق علي صالح وليما، بالإضافة إلى جواو بيدرو وخيمنيز، حيث يعتبر الرباعي الهجومي، والخيار الأمثل في تشكيلة ميلوش، بينما سيكون العبء الأكبر على بوبلتي وأليكسيس بيريز وبوفتيني تحديد، لفرض الرقابة على مفاتيح لعب شباب الأهلي هجومياً، في ظل وفرة اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف «الفرسان».