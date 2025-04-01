ماليكي يقود دفاع البطائح أمام عجمان



علي معالي (أبوظبي)



يفتقد البطائح جهود المدافع ديني بورخيس للإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، في مباراة فريقه أمام النصر، ضمن «الجولة 18»، والتي انتهت لمصلحة «الراقي» بهدف، وجعلت الفريق يسير في طريقه نحو الأمان النسبي بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

ويعتبر غياب بورخيس لاعب الرأس الأخضر مؤثراً في دفاع البطائح قبل مباراة السبت المقبل أمام عجمان في «الجولة 20» على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ويبحث فيها فرهاد مجيدي مدرب الفريق عن الانتصار على «البرتقالي»، حتى يقفز «الراقي» إلى «النقطة 22»، ليبتعد خطوة أخرى مهمة عن منطقة الخطر.

ومن المنتظر في ظل غياب بورخيس أن يحل بدلاً منه لاعب الوسط الإيفواري أورليش ماليكي، حيث استفاد به أكثر من مدرب قبل قدوم مجيدي لمهمة تدريب البطائح، ولدى ماليكي قدرات دفاعية جيدة تجعله يقدم مستوى متميزاً في مركز قلب الدفاع، خاصة أنه في حال عودته للدفاع تاركاً الوسط، هناك أكثر من لاعب يمكنه القيام بدوره، ومنهم عزيز جانييف.

عبّر حمدان الشامسي، مدير الكرة بنادي البطائح عن تفاؤله بالفترة المقبلة، مؤكداً قدرات لاعبيه العالية، بعد العطاء المتميز، خلال المباريات الأربع التي خاضها «الراقي» مؤخراً، مشيداً في الوقت نفسه بالدعم القوي من إدارة النادي للجهازين الفني والإداري بالفريق، واللاعبين أيضاً.

قال حمدان الشامسي: «مباراة النصر الأخيرة، وحصد 3 نقاط على ملعب المنافس دافع كبير لنا قبل مواجهة عجمان، وأمام «العميد» كانت الأخطاء قليلة، ونجحنا في خطف فوز مهم في توقيت صعب، خاصة أن النصر هو الآخر عندما حقق الفوز في ملعبنا بالدور الأول، حدث ذلك في الدقيقة 97، والنتيجة، وقتها تشير إلى التعادل 3-3، لكنه خطف هدفاً في الوقت القاتل، وبالتالي، فإن فوزنا الأخير بهدف محمد جمعة، بمثابة رد اعتبار لفريقنا».

وكان الفريق حصل على راحة أول أيام عيد الفطر، ثم انتظم في تدريبات مكثفة في اليوم التالي، بوجود جميع اللاعبين، أملاً في الخروج بنتيجة إيجابية أمام عجمان، وقوة البطائح الهجومية الضاربة حاضرة بأكثر من لاعب يملك قدرات خاصة، ومنهم أناتولي أبانج، وبيليه وألفارو دي أوليفيرا.