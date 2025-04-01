3 أخبار سارة في ليفربول



علي معالي (أبوظبي)



قبل أن يلتقي ليفربول في مباراة الغد (الأربعاء) مع إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك 3 أخبار سارة تأتي من تدريبات «الريدز»، تعافى الحارس أليسون بيكر والمدافع وإبراهيما كوناتي ولاعب الوسط وريان جرافنبيرش، الذين عانوا مشاكل في الإصابة في الأيام الأخيرة، وتدربوا بشكل طبيعي مع زملائهم في الفريق.

تعرّض أليسون لضربة في الرأس في فوز البرازيل على كولومبيا، ثم سمح له بمغادرة المنتخب قبل الديربي ضد الأرجنتين، ودافع أليسون في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أصيب جرافنبيرش في نهائي كأس الرابطة، وخسر أمام نيوكاسل، 1-2، وانضم إلى منتخب هولندا، لكنه فشل في التعافي، وترك المنتخب قبل اللعب ضد إسبانيا، وشارك لاعب الوسط 29 مباراة مع ليفربول هذا الموسم من «البريميرليج»، وشارك إبراهيما كوناتي، الذي يشكو أيضاً من مشاكل صحية، في الحصة التدريبية الأخيرة مع ليفربول استعداداً الفريق لديربي الأربعاء مع إيفرتون، ليتمكن من الظهور في أنفيلد مجدداً، بعد أن شارك مع فريقه بالدوري في 23 مباراة حتى الآن.

وفي المقابل غاب ألكسندر أرنولد، وجو جوميز لأنهما لم يتعافيا بعد من الإصابة، ومتوقع غيابهما ضد إيفرتون، ويتدرب كونور برادلي بشكل فردي، ولم يتعاف من الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد أستون فيلا في 19 فبراير الماضي، وعلى الأرجح سيلعب جاريل كوانساه في مركز الظهير الأيمن مرة أخرى، وأظهر محمد صلاح معنويات عالية في التدريبات إلى جوار بقية نجوم «الريدز»، حيث يبحث النجم المصري عن الابتعاد بصدارة التدريب والهدافين في نفس الوقت، وبعد مرور 29 جولة من الدوري الإنجليزي، يفرض ليفربول سيطرته على القمة برصيد 70 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن وصيفه أرسنال.