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الرياضة

إنتر والهلال في الصورة: رونالدو يحلم بـ«رقصة أخيرة» مع ريال مدريد!

إنتر والهلال في الصورة: رونالدو يحلم بـ«رقصة أخيرة» مع ريال مدريد!
1 ابريل 2025 17:11


معتز الشامي (أبوظبي)

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ربما يكون كريستيانو رونالدو نجم كأس العالم للأندية 2025، حيث تسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتعاقد مع لاعبين جدد للبطولة، والتي قد تنتهي بلعب البرتغالي لفريق ريال مدريد، وانتقل اللاعب السابق لأندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة إلى السعودية بهدف مواصلة حصد الألقاب.
وبحسب التقارير القادمة من إنجلترا، وتحديداً من شبكة «سكاي سبورتس»، فإن رونالدو يفكر في عدم تجديد عقده مع النصر، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، في سعيه للمنافسة في كأس العالم للأندية.
ولا يزال رونالدو في عمر الأربعين، هو ملك الأهداف، وفي الموسم الحالي، شارك في 33 مباراة، سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 4 أهداف، وليس فقط في الدوري، بل أيضاً مع منتخب البرتغال، بتسجيله هدفاً في مرمى الدنمارك في المباراة الأخيرة، وقيادة بلاده إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وفي إطار البحث عن فريق لكأس العالم للأندية 2025، ومع تبقي شهرين على نهاية عقده، هناك 3 فرق تسعى لضم الأسطورة البرتغالية، وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن إنتر ميلان الإيطالي والهلال السعودي هما الفريقان الأوفر حظاً، حيث يبحث الفريق الإيطالي عن مهاجم، فيما سيكون الفريق السعودي خياراً جيداً للبقاء في الرياض.
لكن المشجعين يحلمون بلا شك باحتمالية توقيع رونالدو لريال مدريد، في الوقت الحالي، لا يوجد تقارب بينهما، لكن التقارير تشير إلى احتمال وجود فرصة لـ «رقصة أخيرة» للاعب البرتغالي في ريال مدريد.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية المُجددة بشكلها الجديد يونيو المقبل، حيث تتكون البطولة الجديدة من 32 فريقاً كل 4 سنوات، وتتنافس فيها فرق من 6 قارات ضد بعضها بعضاً في سعيها للحصول على لقب أفضل نادٍ في العالم. 

 

مونديال الأندية
السعودية
الهلال
النصر
ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
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