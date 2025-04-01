الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشراع والتجديف» جاهز لـ«الألعاب الخليجية الشاطئية»

«الشراع والتجديف» جاهز لـ«الألعاب الخليجية الشاطئية»
1 ابريل 2025 17:40


أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء إلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته
الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من عام 2025


أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث جاهزية 15 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط، من 5 إلى 11 أبريل الجاري.
وأوضح الاتحاد أن اللاعبين واللاعبات الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة جاهزون لضربة البداية في المنافسات، ويملكون القدرات اللازمة للمنافسة على تحقيق النتائج المميزة في الألعاب الخليجية الشاطئية، لاسيما أنهم أصحاب إنجازات سابقة في بطولات عربية وقارية ودولية، ونجحوا في تأكيد حضورهم الملموس على منصات التتويج.
وقال الدكتور خالد محمد سلطان العويس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، إن المنتخب وصل إلى أعلى درجة من الجاهزية، وسبق له أن حقق العديد من الميداليات، ترجمة للاهتمام والمتابعة من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث.
وأوضح أن لاعبي ولاعبات المنتخب لديهم خبرة المنافسة على الألقاب، نظراً لنتائجهم المميزة في بطولات عدة، ومنهم عادل خالد صاحب برونزية العالم في أستراليا العام الماضي، وذهبية الألعاب العربية «مصر 2007»، وفضية الألعاب العربية «الجزائر 2023»، وضحى البشر المتوجة بذهبية ألكا 6 في البطولة العربية الـ16 (الكويت 2024) وبرونزية الدورة العربية الـ15 (الجزائر 2023)، وكاميليا القبيسي الفائزة بفضية ألكا 4 في دورة الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024).
وذكر أن البطلة الصاعدة مروة الحمادي نجحت في الفوز بذهبيتي ألكا 4 في البطولة العربية الأولى للفتيات (البحرين 2024)، وأن البطل خليفة الرميثي نجح في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، بالإضافة إلى ذهبيتي البطولة العربية للمنتخبات (الكويت 2024)، وذهبية وفضية الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، موضحاً أن البطلة مدية خالد النيادي سبق لها الفوز ببرونزيتي دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023) وذهبية وفضية الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024).

الإمارات
اتحاد الشراع والتجديف
دورة الألعاب الخليجية
مسقط
عمان
آخر الأخبار
الرئيس الروسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في الكرملين
الأخبار العالمية
الصين: مستعدون لأداء "دور بناء" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا
اليوم 19:59
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء إلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء إلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته
اليوم 19:44
23 ولاية تقاضي ترامب بسبب سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة
الأخبار العالمية
23 ولاية تقاضي ترامب بسبب سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة
اليوم 19:11
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين منفتح على استعادة العلاقات مع فنلندا
اليوم 18:57
الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من عام 2025
علوم الدار
الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من عام 2025
اليوم 18:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©