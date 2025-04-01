فليك: برشلونة «صفر»!



برشلونة (أ ف ب)



اعتبر المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك، أن الفريق الكاتالوني «لم يحقق شيئاً حتى الآن»، وذلك عشية مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم الأربعاء على ملعب «سيفيتاس متروبوليتانو» في العاصمة.

ويقاتل برشلونة على ثلاث جبهات، إذ يتصدر الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب بعد 29 مرحلة من أصل 38، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجه مع بوروسيا دورتموند الألماني، إضافة لمسابقة الكأس المحلية التي قد تشكل أولى خيباته للموسم، بعدما تعادل ذهاباً على أرضه 4-4.

وقال فليك عشية لقاء أتلتيكو الذي خسر على أرضه أمام النادي الكاتالوني 2-4، حين تواجها منتصف الشهر الماضي في المرحلة 28 من الدوري، إن «بإمكاننا جميعاً أن نكون فخورين بما حققناه، الفريق يعمل بجد، لكننا لم نحقق شيئاً حتى الآن».

وتابع «نلعب كرة قدم رائعة، أحبها كثيراً، وكذلك جمهورنا، وكما قلت، يحق للفريق أن يفخر بما يقدمه، أشعر أنهم متعطشون للفوز بالألقاب، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، وسنرى النتيجة في نهاية الموسم».

وسبق لبرشلونة أن تذوق طعم التتويج هذا الموسم بإحرازه الكأس السوبر الإسبانية بفوزه الكبير في النهائي على ريال مدريد 5-2 في 12 يناير في السعودية.

وتوقع فليك «مباراة صعبة» ضد أتلتيكو، مضيفاً «إنها أشبه بمباراة نهائية مبكرة، لديهم مدرب ممتاز، يعرفون ما يجب عليهم فعله على أرض الملعب، وسيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة».

وأفاد المدرب السابق لبايرن ميونيخ بأن المدافع الشاب باو كوبارسي، المتعافي من إصابة في الكاحل، والمهاجم البرازيلي رافينيا الذي عاد من أميركا الجنوبية، بعد مشاركته مع بلاده في تصفيات مونديال 2026، قد يستعيدان مكانهما في التشكيلة الأساسية الأربعاء.

ومن جهته، رفض المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييجو سيميوني الذي سيحاول إنقاذ موسمه بعد الخروج المؤلم من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد وتراجع النتائج في الدوري الإسباني، الحديث عن «الفشل»، معتبراً أن «الفشل يكون بعدم المحاولة، إن لم تُحاول، يُمكن اعتبارك فاشلاً، بالنسبة لي، كان موسماً رائعاً، حققنا مشواراً رائعاً في دوري أبطال أوروبا، وما زلنا ننافس في الدوري الإسباني، وفي نصف نهائي الكأس، سنرى في النهاية إن كان الأداء جيداً جداً، استثنائياً، أو متوسطاً».