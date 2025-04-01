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الرياضة

لاوتارو يغيب عن الإنتر أمام «الجار اللدود»!

لاوتارو يغيب عن الإنتر أمام «الجار اللدود»!
1 ابريل 2025 18:13


روما (أ ف ب)

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يستمر غياب المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن الإنتر، ولن يكون متواجداً بصحبة زملائه حين يتواجهون الأربعاء مع الجار اللدود ميلان في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن مدربه سيموني إنزاجي.
وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي «ليس لدينا سوى ثلاثة مهاجمين متوفرين، (الأرجنتيني خواكين) كوريا، (النمساوي ماركو) أرناوتوفيتش و(الفرنسي ماركوس) تورام، ما يجبرنا على الاستعانة بمهاجم من الفريق الرديف للتواجد معنا على دكة البدلاء».
وإلى جانب لاوتارو الذي يعاني من مشكلة عضلية أبعدته عن فوز بلاده على غريمتيها الأوروجواي 1-0 والبرازيل 4-1 ما خولها حسم بطاقتها إلى مونديال 2026، يفتقد إنتر الإيراني مهدي طارمي لإصابته خلال تواجده مع منتخب بلاده الذي ضمن أيضاً تأهله إلى النهائيات العالمية.
وأفاد إنزاجي «بالنسبة للاوتارو، نعتقد أنه سيعود (لمباراة الدوري) السبت في بارما، لكن يتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد (من شفائه التام)، لأن الانتكاسات ممكنة دائماً».
وكان بطل العالم 2022 الذي سجل 18 هدفاً هذا الموسم (11 في الدوري)، موجوداً في المدرجات الأحد خلال فوز فريقه على أودينيزي (2-1) في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي الذي يتصدر إنتر بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الثاني.
وينافس إنتر على ثلاث جبهات، إذ ما زال أيضاً في دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجه في ربع النهائي مع بايرن ميونيخ الألماني في 8 و16 أبريل الحالي.

 

كأس إيطاليا
إنتر ميلان
ميلان
لوتارو مارتينيز
سيموني إنزاجي
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