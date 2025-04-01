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الرياضة

الترجي يخسر أمام صن داونز للمرة الأولى منذ 25 عاماً

الترجي يخسر أمام صن داونز للمرة الأولى منذ 25 عاماً
1 ابريل 2025 20:56

 
بريتوريا (أ ف ب)

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خسر الترجي التونسي أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 0-1 في بريتوريا، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وهذه الهزيمة الأولى لفريق «باب سويقة» أمام صن داونر منذ نحو ربع قرن، حيث كانت آخر خسارة للفريق التونسي أمام نظيره الجنوب أفريقي في 14 أكتوبر 2000، حيث التقيا بعدها في ست مواجهات ففاز خلالها الترجي ثلاث مرات مقابل ثلاثة تعادلات.
ودانت الأفضلية الميدانية المطلقة لصاحب الأرض، الذي آزره جمهور كبير، حيث عمد فريق المدرب ماهر الكنزاري إلى تنظيم دفاعه والسعي لمباغتة صن داونز من خلال المرتدات السريعة، وتألق الحارس الدولي البشير بنسعيد ولا سيما أمام تسديدة بعيدة من تيبوهو موكوينا (16).
وانتظر صن داونز حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل مترجماً أفضليته، عبر المهاجم الناميبي بيتر شالوليلي، إثر هجمة منسقة قادها جايدن آدامس (54).
وسعى الترجي للتعادل، فسدد لاعب الوسط النيجيري أونوتشي أوجبيلو من مسافة قريبة، إلا أن دفاع الفريق الجنوب أفريقي أبعد الخطورة عن مرماه (63).
ولم تنفع محاولات الترجي في بلوغ الشباك بسبب تألق دفاعات صن داونز.
ويستضيف الترجي نظيره صن داونز، على ملعب حمادي العقربي في رادس في لقاء الإياب في 8 أبريل، على أن يواجه المتأهل بينهما في نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأهلي المصري، حامل اللقب، والهلال السوداني.

دوري أبطال أفريقيا
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