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الرياضة

طياراً في «دولية» الطيران اللاسلكي بالعين

طياراً في «دولية» الطيران اللاسلكي بالعين
2 ابريل 2025 01:43

العين (وام)

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تنطلق اليوم منافسات البطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي بنادي العين للهواة التابع لنادي العين للفروسية والرماية، بمشاركة 70 طياراً بينهم 40 طياراً محترفاً يمثلون 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتقام المنافسات برعاية دائرة الثقافة والسياحة بالعين، وتنظمها شركة «إيكو أدفنشر» للسياحة وتشهد البطولة التي تفتتح في الخامسة مساء اليوم العديد من المنافسات في الطيران اللاسلكي، للمحترفين والهواة إضافة إلى مشاركة 3 طائرات من نادي صقور الإمارات للطيران في استعراض جوي، في سماء مدينة العين علاوة على عرض آخر عبر طائرات «الباراموتور».
وأكد محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، أن البطولة التي تقام لأول مرة في النادي، وتعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج العربي، ترسخ مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، بمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان.
وأوضح الناصري أن البطولة تسهم في الارتقاء بقدرات ومهارات الطيارين الهواة في دولة الإمارات، والاستفادة من تجربة أفضل المتسابقين عالمياً، بما يمثل دافعاً كبيراً للتطور خلال السنوات القادمة، واستضافة العديد من الفعاليات الخاصة بهذه الرياضة.

الطيران اللاسلكي
العين
نادي العين للهواة
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
دائرة الثقافة والسياحة
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