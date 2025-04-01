متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي؟

معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح لقب الدوري الإنجليزي على بُعد خطوات قليلة من ليفربول، بعد تفوقه على أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة، ولكن متى يمكن للريدز الفوز بـ«البريميرليج»؟

وبعد أن جمع أرسنال 58 نقطة من 29 مباراة، يتبقى له 9 مباريات، وبالتالي لا يمكنه الوصول إلى الحد الأقصى وهو 85 نقطة، إلا إذا فاز في جميع مبارياته المتبقية.

ويملك ليفربول 70 نقطة، لذا فإن فريق آرني سلوت يدرك أنه يضمن لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي، طالما حصل على 16 نقطة من مبارياته التسع الأخيرة، بغض النظر عن نتائج أرسنال.

وفي حين أن الإجابة على سؤال «متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب البريميرليج؟» تعتمد على نتائج الفريقين، فإن ليفربول يعرف ببساطة أن 16 نقطة من مبارياته التسع الأخيرة تضمن له اللقب.

ولدى ليفربول سلسلة من المباريات القادمة التي قد تؤدي إلى بعض المفاجآت غير المتوقعة، حيث يستضيف ليفربول فريق إيفرتون على أرضه في «ديربي ميرسيسايد» الأربعاء، يليه رحلة إلى فولهام.

وربما تُشكّل المباراتان تحدياً للفريق، حيث تعادل في أولى مبارياته ضدهما في وقت سابق من هذا الموسم، مع أنه يتوقع الفوز على وستهام (على أرضه) وليستر سيتي (خارج أرضه) بعد ذلك.

ويستضيف ليفربول فريق توتنهام في 27 أبريل، وستكون مباراته الخامسة، وإذا فاز بجميع مبارياته الأربع حتى تلك اللحظة، فإن الفوز على توتنهام يرفع رصيد «الريدز» إلى 85 نقطة.

وإذا افترضنا جدلاً أن أرسنال يفوز بمبارياته الخمس المقبلة أيضاً، فإن ليفربول يظل بحاجة إلى نقطة إضافية للوصول إلى الرقم السحري 86، هذا يجعل رحلة «الريدز» لمواجهة تشيلسي في ستامفورد بريدج 3 مايو، المباراة التي ربما تشهد التتويج باللقب حال التعادل على الأقل.

لكن افتراض أن أرسنال يحقق 5 انتصارات متتالية أمر صعب بالنظر إلى مستواه قبل فترة التوقف الدولي، حيث لم يفز إلا بمباراة واحدة من آخر 4 مباريات في الدوري، لذا تشير الدلائل إلى أن ليفربول قد يحسم اللقب قبل مايو.

وفي 29 مباراة خاضها أرسنال هذا الموسم، حقق متوسط 2.0 نقطة في المباراة الواحدة، بينما حقق ليفربول متوسط 2.41 نقطة، وإذا استمر الفريقان بنفس المعدلات الحالية لبقية الموسم، فإن ليفربول في طريقه للحصول على 82 نقطة نهاية الجولة الـ34، بينما يحصل أرسنال على 68 نقطة.

ومع تبقي 4 مباريات بعد ذلك، سيكون أرسنال متأخراً بـ14 نقطة، وبناء على متوسط النقاط الحالية في كل مباراة، يفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في 27 أبريل أمام توتنهام، بحسب شبكة «أوبتا».