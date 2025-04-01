«البريميرليج» يستخدم تقنية «التسلل شبه الآلي»



لندن (أ ف ب)



أعلنت رابطة الدولي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنها ستستخدم تقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة في المباريات ابتداءً من الثاني عشر من أبريل الحالي.

ظهرت هذه التقنية لأول مرة في كرة القدم الإنجليزية في سبع من أصل ثماني مباريات في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس الماضي.

بعد اختبارات إضافية غير مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبحت هذه التقنية الآن جاهزة للاستخدام في الدوري الممتاز.

ووضعت تقنية التسلل شبه الآلي لتحسين دقة قرارات التسلل الصعبة، من خلال جعل أجزاء من العملية آلية.

وسيتم استخدام خطوط ورسومات التسلل الافتراضية، إلى جانب التتبع البصري للاعبين، للمشاهدين في المنزل أو في الملعب.

ويتحقق حكام الفيديو المساعد (الفار) من اتباع النظام للعملية بشكل صحيح، قبل تأكيد القرار للحكم الذي يُبلغ اللاعبين بعد ذلك.

واستُخدمت هذه التقنية لأول مرة على مستوى النخبة في كأس العالم 2022 في قطر، كما ظهرت في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي والدوري الإسباني.

وجاء في بيان صادر عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: تعتبر تقنية التسلل شبه الآلي من العناصر الرئيسة لعملية اتخاذ قرارات التسلل لدعم حكم الفيديو المساعد «الفار».

وأضاف «توفر هذه التقنية وضعاً أكثر كفاءة لخط التسلل الافتراضي، باستخدام تتبع بصري للاعبين، وتُولد رسومات افتراضية لضمان تجربة مُحسّنة داخل الملعب وبث المباريات للجماهير».

وتابع «تحافظ هذه التقنية على نزاهة العملية، مع تعزيز سرعة وكفاءة واتساق عملية اتخاذ قرارات التسلل».

باستخدام 30 كاميرا حول الملعب، من المقرر استخدام هذه التقنية في قرارات التسلل القريب، وستساعد في تأكيد أو اقتراح تغيير القرار الذي يتخذه الحكم على أرض الملعب.

وتعاونت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع شركتي بروفيشونال غايم ماتش أوفيشالز إل تي دي وجينيوز سبورتس لتطوير هذه التقنية.

وتُستخدم لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلعب مانشستر سيتي مع ضيفه كريستال بالاس في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين في 12 أبريل، مع مباريات أخرى في اليوم ذاته، بينها أرسنال مع ضيفه برنتفورد.