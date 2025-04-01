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الرياضة

برعاية ذياب بن زايد.. 8 فرق في بطولة الوحدة الدولية للناشئين

برعاية ذياب بن زايد.. 8 فرق في بطولة الوحدة الدولية للناشئين
1 ابريل 2025 23:49

أبوظبي (وام)

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أعلن نادي الوحدة تنظيم البطولة الدولية للناشئين تحت 15 عاماً، من 6 إلى 12 أبريل الجاري، بمشاركة 8 فرق، وذلك برعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وتشارك في البطولة كل من فرق برشلونة الإسباني، وأندرلخت البلجيكي، ووار سي لينس الفرنسي، وستوميل أولشتين البولندي، ولافيينا المصري، بالإضافة إلى 3 فرق إماراتية هي الوحدة، والجزيرة وأكاديمية ياس.
وتقام المباريات على ملاعب أكاديمية الوحدة في منطقة الشهامة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في استاد آل نهيان.
وتعتبر بطولة الوحدة الدولية للناشئين منذ انطلاقها في عام 1993 من أقدم البطولات التي تهتم بالفئات السنية في منطقة الشرق الأوسط، وقد ساهمت على مر السنين في اكتشاف ورعاية العديد من المواهب الكروية الشابة الذين أصبحوا اليوم من نجوم الكرة العالمية.
وأعرب أحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الوحدة الدولية للناشئين، عن فخره بإقامة هذه النسخة من البطولة، لافتاً إلى أنها أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في أبوظبي التي تُعنى بتطوير ودعم المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط.

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