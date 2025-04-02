ساكا وأرسنال.. «لحظة جميلة»!



لندن (رويترز)



فاز أرسنال على فولهام 2-1، بفضل هدف آخر من المهاجم ميكل ميرينو، بينما هز بوكايو ساكا الشباك، بعد دقائق قليلة من عودته من إصابة طويلة.

تقدم أرسنال قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما مرر يورن تيمبر كرة رائعة إلى إيثان نوانيري، ليمررها الأخير إلى ميرينو الذي سدد كرة أبدلت اتجاهها في مرمى الحارس بيرند لينو.

وشهد الشوط الثاني وابلاً من الفرص لكلا الفريقين، وقابل مارتن أوديجارد قائد أرسنال تمريرة عرضية رائعة من جابرييل مارتينيلي فوق الشباك، وكاد فولهام أن يُعادل النتيجة، عندما سنحت لراؤول خيمينيز فرصة من هجمة مرتدة تصدى لها حارس أرسنال ديفيد رايا ببراعة، بينما قام لينو بعمل مماثل في الجهة المقابلة من الملعب، بعد محاولة من تيمبر.

وأثارت عودة ساكا حماس جماهير أرسنال، وابتهجوا فرحاً عندما سجل الدولي الإنجليزي (23 عاماً) هدفاً في الدقيقة 73 بعد خمس دقائق من نزوله بديلاً.

ووصفها ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بأنها «لحظة جميلة» عكست «مقدار الحب والاحترام والتقدير الذي يكنه مشجعونا لبوكايو، هذا لا يفاجئنا، من الرائع أن نستعيد جهوده».

ولم تكن ليلة مثالية للفريق المضيف، وسجل رودريجو مونيز هدفا متأخراً لفولهام، بينما خرج مدافع أرسنال جابرييل مصاباً بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين أن المختصين سيقيمون حالة اللاعبين لتحديد مدى إصابتيهما.

وقال «شعر جابي بمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، لا نعرف مدى الإصابة، كان يورن يعاني في بداية المباراة، تمكن من مواصلة اللعب لكنه لم يستطع في مرحلة ما».

ويتأخر أرسنال الآن عن ليفربول المتصدر بتسع نقاط مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم، على الرغم من أن فريق المدرب أرنه سلوت قد يوسع الفارق مرة أخرى، عندما يواجه غريمه المحلي إيفرتون الأربعاء.

ويلعب أرسنال أيضا مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، قبل أن يستضيف ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولهام إن فريقه لم يلعب بالشراسة التي تمكنه من الفوز والتقدم نحو التأهل للمسابقات القارية رغم أنه حظي ببعض الفرص في الشوط الثاني.