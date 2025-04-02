صلاح يطارد جيرارد في «ديربي الميرسيسايد»



علي معالي (أبوظبي)



في مباراة اليوم «الأربعاء» على ملعب «أنفيلد»، عندما يلتقي ليفربول مع إيفرتون ضمن «الجولة 30» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحتاج المصري محمد صلاح مهاجم «الريدز» إلى تسجيل هدف واحد في «ديربي الميرسيسايد» ليصبح ثاني أكثر لاعبي الفريق تسجيلاً للأهداف أمام إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي، عبر كل العصور، بالتساوي مع نجم الوسط السابق ستيفن جيرارد.

نجح صلاح في أن يهز شباك إيفرتون بقميص «الريدز» بـ8 أهداف في «البريميرليج»، فيما هز جيرارد الشباك 10 مرات، بواقع 9 مرات في الدوري الإنجليزي، ومرة في كأس الاتحاد، ويبقى إيان راش الأكثر تسجيلاً للأهداف في «ديربي الميرسيسايد» ببطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفاً، فيما يحمل ديكسي دين الرقم القياسي لعدد الأهداف المُسجلة باسم أحد لاعبي إيفرتون في «الديربي» الشهير ببطولة الدوري، برصيد 18 هدفاً.

انتهت مباراة الدور الأول للموسم الحالي بالتعادل 2-2، صنع خلالها صلاح هدفاً، وسجل الآخر، ويتصدر ترتيب الهدافين في «البريميرليج» حتى الآن بـ27 هدفاً، متفوقاً على النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ6 أهداف، كما يُعتبر صلاح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ17 تمريرة ذهبية.