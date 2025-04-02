الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح يطارد جيرارد في «ديربي الميرسيسايد»

صلاح يطارد جيرارد في «ديربي الميرسيسايد»
2 ابريل 2025 11:08

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد.. «الموسم البائس»!
ساكا وأرسنال.. «لحظة جميلة»!


في مباراة اليوم «الأربعاء» على ملعب «أنفيلد»، عندما يلتقي ليفربول مع إيفرتون ضمن «الجولة 30» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحتاج المصري محمد صلاح مهاجم «الريدز» إلى تسجيل هدف واحد في «ديربي الميرسيسايد» ليصبح ثاني أكثر لاعبي الفريق تسجيلاً للأهداف أمام إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي، عبر كل العصور، بالتساوي مع نجم الوسط السابق ستيفن جيرارد.
نجح صلاح في أن يهز شباك إيفرتون بقميص «الريدز» بـ8 أهداف في «البريميرليج»، فيما هز جيرارد الشباك 10 مرات، بواقع 9 مرات في الدوري الإنجليزي، ومرة في كأس الاتحاد، ويبقى إيان راش الأكثر تسجيلاً للأهداف في «ديربي الميرسيسايد» ببطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفاً، فيما يحمل ديكسي دين الرقم القياسي لعدد الأهداف المُسجلة باسم أحد لاعبي إيفرتون في «الديربي» الشهير ببطولة الدوري، برصيد 18 هدفاً.
انتهت مباراة الدور الأول للموسم الحالي بالتعادل 2-2، صنع خلالها صلاح هدفاً، وسجل الآخر، ويتصدر ترتيب الهدافين في «البريميرليج» حتى الآن بـ27 هدفاً، متفوقاً على النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ6 أهداف، كما يُعتبر صلاح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ17 تمريرة ذهبية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
إيفرتون
محمد صلاح
ستيفن جيرارد
آخر الأخبار
فريق إطفاء يكافح حريقا في أوكرانيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غارات جوية تستهدف شرق أوكرانيا
اليوم 12:47
اتحاد الفروسية يختتم مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي
الرياضة
اتحاد الفروسية يختتم مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي
اليوم 12:42
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «دولية الشطرنج» 12 أبريل
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «دولية الشطرنج» 12 أبريل
اليوم 12:39
القمة الثقافية أبوظبي تعقد فعاليات دورتها السابعة في الإمارة
التعليم والمعرفة
القمة الثقافية - أبوظبي تلقي الضوء على العلاقة الحيوية بين الثقافة والإنسانية
اليوم 12:38
العين يتصدر قائمة «اللاعبين الصاعدين»
الرياضة
العين يتصدر قائمة «اللاعبين الصاعدين»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©