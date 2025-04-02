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الرياضة

«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم 5 بطولات حديثة وتراثية

«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم 5 بطولات حديثة وتراثية
2 ابريل 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن استضافة 5 بطولات بحرية خلال أبريل الجاري، ضمن أجندته السنوية الحافلة بالفعاليات الرياضية البحرية، والتي تستقطب نخبة الرياضيين من داخل الدولة وخارجها.
ويستهل النادي منافساته بإقامة الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفلاي بورد 11 أبريل، تليها الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 12 أبريل، حيث من المتوقع أن تشهد البطولتان مشاركة واسعة من أبرز المتسابقين في هذه الرياضات الاستعراضية التي تحظى بشعبية كبيرة.
وفي سباقات التراث البحري، يحتضن النادي الجولة الثالثة من سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدماً 18 أبريل، بمشاركة واسعة من النواخذة والبحارة الشباب، في إطار دعم رياضة الأجداد وتعزيز الهوية الوطنية.
وتشهد مياه أبوظبي انطلاقة الجولة الأولى من بطولة التزلج على الماء من 25 إلى 27 أبريل، حيث سيقدم المشاركون عروضاً رياضية مميزة تجمع بين المهارة واللياقة البدنية العالية.
وتختتم الفعاليات البحرية لشهر أبريل بتنظيم سباق النادي للإبحار الشراعي 26 أبريل، وهو أحد السباقات التي تركّز على تعزيز مهارات الإبحار لدى الناشئين والمحترفين، ضمن بيئة تنافسية مثالية.
وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية حرصه على تقديم فعاليات بحرية متنوعة تلبي تطلعات عشاق الرياضات المائية، وتعزّز من مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية.

الإمارات
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نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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