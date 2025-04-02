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الرياضة

العين يتصدر قائمة «اللاعبين الصاعدين»

العين يتصدر قائمة «اللاعبين الصاعدين»
2 ابريل 2025 12:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تصدّر العين قائمة أكثر أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، التي قامت بإشراك لاعبين قامت بتدريبهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل في فرق الفئات العمرية من 15 إلى 21 سنة، فيما احتّل الشارقة صدارة الأندية، التي قامت بإشراك لاعبين محليين نشأوا داخل أحد أندية الدولة، وذلك وفق تقرير صادر من المركز الدولي للدراسات الرياضية، شمل أكثر من 900 نادٍ في 55 دورياً حول العالم خلال عام منذ مارس من العام الماضي.
وتصدر «الزعيم» قائمة الأكثر إشراكاً للاعبين قاموا بالتدريب في صفوفه خلال رحلة صعودهم إلى الفريق الأول، بنسبة دقائق لعب 34.1% من إجمالي مشاركة اللاعبين كافة، وجاء الجزيرة في المركز الثاني بنسبة 32.4%، ثم بني ياس 31.4%.
وفي بقية الترتيب جاء النصر في المركز الرابع بنسبة 30%، يليه شباب الأهلى 25.7%، والشارقة 25%، والوحدة 24.3%، والوصل 20.7%، وكلبا ء20.5%، وعجمان 17.1%، والعروبة 5.6%، والبطائح 3.1%، فيما لم يتواجد أي لاعب من خورفكان ودبا الحصن.
وعلى صعيد الاعتماد على اللاعبين الذين تم تصعيدهم محلياً خلال فترة اللعب نفسها بغض النظر عن النادي الأصلي، تصدر الشارقة القائمة بنسبة 55.6%، يليه بني ياس 54.3%، والنصر %52.5%.
وفي بقية الترتيب جاء اتحاد كلباء 51.3%، والعين والبطائح 50%، وعجمان 48.6%، وخورفكان ودبا الحصن 45.5%، والعروبة 44.4%، والوصل 41.4%، والجزيرة والوحدة 40.5%، فيما كان شباب الأهلي متصدر ترتيب المسابقة الأقل بنسبة 40%.
وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، احتّل ريال سوسيداد الإسباني صدارة الاعتماد على اللاعبين الذين تم تدريبهم في الفرق السنية للنادي، بنسبة 48.6%، يليه جاره الباسكي أتلتيك بلباو بنسبة 47.2%، ثم أوساسونا 38.7%، وبرشلونة 38.2%، وسانت إيتيان 36.8%، وفالينسيا 35%، وسيلتا فيجو 33.3%، ومونبيليه 30%، وريال مدريد 29%، وإسبانيول 25%.
 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
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