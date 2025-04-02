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الرياضة

دبا الحصن يعزّز «القوة الهجومية» للقاء خورفكان

دبا الحصن يعزّز «القوة الهجومية» للقاء خورفكان
2 ابريل 2025 13:00

 
فيصل النقبي (دبا الحصن) 

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يكثّف دبا الحصن تحضيراته بقيادة المدرب حسن العبدولي، استعداداً للقاء خورفكان، يوم الجمعة، ضمن «الجولة العشرين» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ويركّز العبدولي على تعزيز الجوانب الهجومية خلال التدريبات، سعياً لحصد الفوز ومواصلة الزحف إلى مراكز الأمان في جدول الترتيب.
وحصل الفريق على دفعة معنوية كبيرة، بعد انتصاره الغالي على العين في الجولة الماضية، وهو ما مثّل مكسباً مهماً ودافعاً إضافياً للاعبين قبل المواجهة المقبلة، ويطمح دبا الحصن إلى حصد النقاط الثلاث، وتقليص الفارق مع البطائح، صاحب المركز الثاني عشر، في ظل صراع البقاء.
ويراهن الجهاز الفني على الانضباط التكتيكي والحماس الكبير داخل الفريق، إلى جانب جاهزية العناصر الأساسية، من أجل تقديم أداء قوي يؤهله للخروج بنتيجة إيجابية أمام خورفكان في مباراة تُعد الأهم هذا الموسم.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
خورفكان
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