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الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «دولية الشطرنج» 12 أبريل

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «دولية الشطرنج» 12 أبريل
2 ابريل 2025 12:39

أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تنظيم النسخة السابعة من بطولتها الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، في مقرها بأبوظبي 12 أبريل الجاري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
وأوضح بيان أصدرته الأكاديمية، أن المنافسات تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.
وتقام البطولة وفق نظام الشطرنج السويسري، من خلال 7 جولات من المنافسات السريعة، التي تجمع بين التركيز الذهني والمهارة التكتيكية.
وأكد طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أهمية هذه البطولة في تعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف ورعاية المواهب، موضحاً أن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة فيها، معتبراً أنها تعكس جهود الأكاديمية منذ 7 سنوات لترسيخ ثقافة الشطرنج في الإمارات.

الإمارات
أبوظبي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
مجلس أبوظبي الرياضي
الشطرنج
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