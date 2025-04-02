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الرياضة

أنشيلوتي: لم أفكر في الاحتيال!

أنشيلوتي: لم أفكر في الاحتيال!
2 ابريل 2025 14:23

 
مدريد (أ ف ب)

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام المحكمة أنه «لم يفكر أبداً في الاحتيال»، بعد اتهامه بإخفاء جزء من عائداته الناتجة عن حقوق الصور عن مصلحة الضرائب الإسبانية.
وأشار أنشيلوتي أمام المحكمة في مدريد إلى أن النادي، هو من عرض عليه هذا النظام من الأجور، قائلاً: «عندما اقترح النادي ذلك، وضعت ريال مدريد على تواصل مع مستشاريّ، لم أتعامل مع الموضوع بنفسي، لأنني لم أتقاض أجراً بهذه الطريقة من قبل، جميع اللاعبين يفعلون ذلك، والبرتغالي جوزيه مورينيو (سلفه في تدريب الفريق) كان لديه نفس النظام أيضاً».
وكان مورينيو الذي سبق أنشيلوتي في تدريب نادي العاصمة، حوكم هو الآخر بتهمة الاحتيال الضريبي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد أن أقرّ بالذنب في 2019.
ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وأضاف أنشيلوتي: «لم أُدرك أبداً أن هناك شيئاً غير صحيح» حتى عام 2018، حين فتحت النيابة تحقيقاً بحقه، مؤكداً ذلك أثناء مثوله أمام المحكمة برفقة ابنه دافيدي، مساعده الحالي في ريال، وزوجته ماريان بارينا، وتطالب النيابة العامة بسجن المدرب لأربعة أعوام وتسعة أشهر.

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